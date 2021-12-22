"Мягко говоря, не одобряем": Кремль высказал недовольство Турции из-за парка Дудаева

Кремль высказал недовольство Турцией из-за появления парка Дудаева в одном из городов страны. "Мы, мягко говоря, не одобряем", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение властей турецкого города Кёрфеза назвать парк в честь Джохара Дудаева - чеченского сепаратиста, который развязал войну в Чечне в начале 1990-х годов.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Турцию определиться: или она поддерживает дружеские отношения с Россией, или поддерживает террористов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва уже уведомила Анкару о своём недовольстве.

По дипломатическим каналам мы уже доводили до турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобное наименование площади в одном из турецких городов,

- отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что эмоциональная реакция Кадырова вполне понятна. Чечня переживала войну, развязанную террористами. Одним из этих террористов был Дудаев, который хотел захватить регион России.