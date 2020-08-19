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"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15 • 87 • Политика
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой обратил внимание на "мягкий намёк" президента Путина о Белоруссии. По его мнению, этот намёк был озвучен в серии переговоров с лидерами ЕС.
Президент России Владимир Путин занял самую правильную позицию в ситуации с Белоруссией: он мягко намекает европейским лидерам, что не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь, считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
"Обострившаяся обстановка в республике может стать прекрасной ширмой для попыток разрушения страны извне. Внешние силы с Запада могут воспользоваться сложившейся ситуацией и спровоцировать не угасание, а эскалацию конфликта. К чему это приведёт, мы уже видели на примере Украины. Более того, это видели и белорусы, и можно надеяться, что этот урок был ими усвоен", - прокомментировал Липовой.
Он добавил, что разгон протестов и митингов уже прекращён, а власть предпринимает попытки договориться с народом, и в этот процесс лучше не вмешиваться.
"Задача России сейчас состоит в том, чтобы не позволить Западу ещё раз провернуть "украинский сценарий" и напомнить Европе о том, что любые вмешательства во внутренние дела чужой страны категорически неприемлемы", - подчеркнул Липовой.
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