"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента

Президент России Владимир Путин занял самую правильную позицию в ситуации с Белоруссией: он мягко намекает европейским лидерам, что не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь, считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

"Обострившаяся обстановка в республике может стать прекрасной ширмой для попыток разрушения страны извне. Внешние силы с Запада могут воспользоваться сложившейся ситуацией и спровоцировать не угасание, а эскалацию конфликта. К чему это приведёт, мы уже видели на примере Украины. Более того, это видели и белорусы, и можно надеяться, что этот урок был ими усвоен", - прокомментировал Липовой.

Он добавил, что разгон протестов и митингов уже прекращён, а власть предпринимает попытки договориться с народом, и в этот процесс лучше не вмешиваться.

"Задача России сейчас состоит в том, чтобы не позволить Западу ещё раз провернуть "украинский сценарий" и напомнить Европе о том, что любые вмешательства во внутренние дела чужой страны категорически неприемлемы", - подчеркнул Липовой.