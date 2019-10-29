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"Мяч на стороне России": Правительство Египта готово к восстановлению авиасообщения
29 октября 2019, 22:54 • 58 • Политика
Правительство Египта готово к восстановлению авиасообщения с Россией, указывая на то, что мяч находится на стороне Москвы.
Авиасообщение между Россией и Египтом будет восстановлено в самое ближайшее время. Об этом News.ru сообщила министр планирования, мониторинга и административной реформы Египта Хала Хельми Эльсаид Йонес.
По словам политика, Каир привёл все меры безопасности к необходимым стандартам. Более того, была проведена модернизация всех египетских аэропортов.
В доказательство она привела решение властей Великобритании снять запрет на полёты в Египет. Поэтому египетская сторона рассчитывает на то, что Россия примет положительное решение до конца 2019 года.
"Мяч сейчас на стороне России. Я думаю, что о возобновлении авиасообщения будет скоро объявлено", - пояснила она.
Напомним, на прошлой неделе в Сочи прошёл саммит "Россия - Африка", в рамках которого президент РФ Владимир Путин обсудил с египетским коллегой вопрос о возобновлении авиаперевозок.
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