"Мяч на стороне России": Правительство Египта готово к восстановлению авиасообщения

Авиасообщение между Россией и Египтом будет восстановлено в самое ближайшее время. Об этом News.ru сообщила министр планирования, мониторинга и административной реформы Египта Хала Хельми Эльсаид Йонес.

По словам политика, Каир привёл все меры безопасности к необходимым стандартам. Более того, была проведена модернизация всех египетских аэропортов.

В доказательство она привела решение властей Великобритании снять запрет на полёты в Египет. Поэтому египетская сторона рассчитывает на то, что Россия примет положительное решение до конца 2019 года.

"Мяч сейчас на стороне России. Я думаю, что о возобновлении авиасообщения будет скоро объявлено", - пояснила она.

Напомним, на прошлой неделе в Сочи прошёл саммит "Россия - Африка", в рамках которого президент РФ Владимир Путин обсудил с египетским коллегой вопрос о возобновлении авиаперевозок.