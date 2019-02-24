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"Мяч на их стороне": Россия готова к диалогу с Вашингтоном, но не по принципу "учителя и ученика" - Лавров
24 февраля 2019, 12:09 • 133 • Политика
Москва готова к конструктивному диалогу с американскими партнёрами, но только в том случае, если разговор с Вашингтоном будет строиться на "балансе интересов", а не по принципу "учителя и ученика", заявил глава МИД России.
В интервью, которое Сергей Лавров накануне своих визитов в Китай и Вьетнам дал телеканалам КНР "ЦТВ" и "Феникс", а также "Вьетнамскому телевидению", глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что диалог на основе ультиматума, который пытаются вести США, невозможен.
"Мяч на их стороне", а Россия к конструктивному диалогу готова, отметил он.
"Разумеется, на основе равноправия, взаимной выгоды, а не по принципу "учителя и ученика". Так нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Российской Федерацией", - заявил Лавров.
В то же время те силы в Вашингтоне, которые пробуют диктовать политику на российском направлении, предпринимают любые попытки ради того, чтобы не допустить нормализации российско-американских отношений, что было одним из предвыборных обещаний действующего президента Трампа.
"Они хотят только ухудшений", - уверен глава МИД России.
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