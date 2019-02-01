"Мяч лежит на российской половине поля": МИД Германии "не видит попыток" России соблюдать Договор о РСМД

Признаков того, что Россия пытается соблюдать пункты Договора о РСМД, не видят в МИД Германии. "Совершенно ясно, что мяч лежит на российской половине поля", - заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

На проходившем в пятницу, 1 февраля, брифинге представитель МИД Германии Райнер Бройль заявил, что не видит признаков того, что Россия прилагает усилия для выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Совершенно ясно, что мяч лежит на российской половине поля. Мы пока не видим того, что бы указывало на то, что Россия пытается снова соблюдать договор", - сказал Бройль.

В то же время глава МИД ФРГ Зайко Маас, выступая в Будапеште перед журналистами перед неформальной встречей с министром иностранных дел стран Евросоюза, отметил, что в международную повестку должна обязательно вернуться тема разоружения. Этого требует ситуация, сложившаяся вокруг договора о РМСД.

По его словам, без этого договора в мире будет заметно менее безопасно. При этом Маас выступил с утверждением, что "договор нарушает российская сторона", так как за предоставленные России 60 дней Москва "не ответила должным образом на выдвинутые обвинения".

"Этого не произошло. Поэтому договор, который заключается между двумя государствами, но нарушается одной стороной, фактически не имеет силу", - цитирует слова министра ТАСС.

Напомним, в начале декабря госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к выполнению договоренности. На следующий день президент России Владимир Путин предупредил, что Россия, выступая против разрушения договора о РСМД, будет вынуждена реагировать, если США из него выйдут.

Замминистра МИД России Сергей Рябков жестко оценил 60-дневный ультиматум, который ранее США поставили РФ по ДРСМД. По его мнению, это была лишь игра для прикрытия "давно уже сформированного" решения о выходе Америки из договора.