"Мы знали": Латвийские военные с базы США рассказали, почему не попали под ракетный удар Ирана

Латвийские военные, дислоцированные на американской базе "Айн-аль-Асад", атакованной Ираном, якобы заранее знали об атаке. И в момент удара были уже в четырёх километрах от эпицентра. Об этом журналистам неожиданно сообщил командир латвийского контингента Андрис Берзиньш. Его комментарии приводит РИА Новости.

Берзиньш уверяет, что сведения о готовящемся Ираном "ответе" латвийские военные получили своевременно. И у солдат якобы было время, чтобы уйти в безопасное место. "Мы знали точное время нападения, - отрапортовал Берзиньш. - Поэтому всё закончилось сравнительно хорошо!".

Командир латвийского контингента сгустил краски и добавил, что атака была "очень мощной. "Для одного из наших солдат это уже шестая миссия, - поведал он. - Он уже бывал в Ираке и был свидетелем различных атак, включая миномётные, а также обстрелы малокалиберными ракетами". По мнению солдата, отметил Берзиньш, последняя атака была "самая крупной и опасной из всех, что бывали в Ираке на сегодняшний день".

Берзиньш не преминул отметить, что союзники тоже хорошо подготовились к атаке. Как и к тому, что Иран может начинить свои ракеты химическим оружием. Он иронично заметил: несмотря на то, что СМИ Ирана рассказывают об уничтожении во время атаки множества техники, некоторые её единицы удалось вывезти из зоны поражения. А СМИ Ирана преувеличивают последствия удара.