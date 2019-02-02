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"Мы знаем о планах некоторых стран": Владимир Путин потребовал от Минобороны устранить угрозу из космоса
02 февраля 2019, 16:54 • 42 • Политика
Президент РФ Владимир Путин потребовал от Минобороны устранить возможную угрозу из космоса. "Мы знаем о планах некоторых стран", - напомнил он, в частности, о космических войсках, которые спешно создаются в США.
Президент РФ Владимир Путин потребовал информировать его обо всех этапах внедрения новейшего российского оружия, а также поручил Минобороны устранить возможные угрозы из космоса.
Разговор о мерах реагирования на разрыв ДРСМД состоялся у Путина с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу после того, как в Вашингтоне выдвинули ультимативные требования об отказе Москвы от некоторых разработок в области вооружений и приостановке выполнения обязательств по Договору об уничтожении ракет средней и малой дальности.
"Мы знаем о планах некоторых стран разместить оружие в космосе", - напомнил Владимир Путин, предложив военным доложить, каким образом будет устраняться эта военная угроза.
"Предлагаю, начиная с этого года, несколько изменить формат нашей работы. Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, "Авангард", конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство. Несколько дней назад Вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон". Надо посмотреть, как идет работа здесь", - цитирует главу государства сайт Кремля.
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