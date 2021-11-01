"Мы знаем, но не скажем": Пентагон сделал загадочное заявление о русских возле Украины

Пентагон сделал загадочное заявление о русских войсках, которые якобы перемещаются возле границы с Украиной. "Мы знаем, но не скажем", - отметили в Вашингтоне.

Министерство обороны США знает о слухах про движение русских войск возле границы с Украиной. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он не стал давать никаких оценок этим слухам.

Мы знаем о сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе,

- подчеркнул пресс-секретарь министерства.

Кирби также добавил, что любые шаги по эскалации напряжённости вызовут обеспокоенность у США. Отметим при этом, что случившаяся недавно эскалация напряжённости в Донбассе, когда Украина обстреляла позиции ДНР с дрона и захватила населённый пункт в серой зоне, никакой реакции у Вашингтона не вызвала.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что русские войска якобы перемещаются к границе с Украиной. При этом в качестве доказательств журналисты использовали видеоролики, опубликованные в соцсетях.

Министерство обороны Украины эту информацию опровергло. Оно сообщило, что Главное управление разведки заметило бы перемещение армии России. Однако ведомство почему-то обвинило Москву в том, что WP распространяет ложные слухи.