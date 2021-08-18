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"Мы знаем их номера телефонов": Американские дипломаты уничтожили паспорта афганцев
18 августа 2021, 07:55 • 89 • Политика
Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда во время подготовки к эвакуации уничтожали документы и оборудование. "Мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и таким образом нам придётся их идентифицировать", - заявил конгрессмен Том Малиновский.
По словам представителя офиса конгрессмена Энди Кима, приёмы по визовым вопросам в посольстве были отменены, "и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены". Там уточнили, что это было сделано в рамках подготовки к эвакуации.
Причина уничтожения паспортов афганцев неизвестна, однако предполагается, что это было сделано, чтобы документы не попали в руки талибам*. При этом для тех, кто лишился своих документов, станет проблематичным выбраться из Афганистана.
Однако, как уверяет Том Малиновский, людей якобы будут идентифицировать по номерам телефонов.
"Нам придётся... по-другому проверять людей без паспортов: например, по номерам их телефонов", - сказал он.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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