"Мы знаем их номера телефонов": Американские дипломаты уничтожили паспорта афганцев

Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда во время подготовки к эвакуации уничтожали документы и оборудование. "Мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и таким образом нам придётся их идентифицировать", - заявил конгрессмен Том Малиновский.

По словам представителя офиса конгрессмена Энди Кима, приёмы по визовым вопросам в посольстве были отменены, "и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены". Там уточнили, что это было сделано в рамках подготовки к эвакуации.

Причина уничтожения паспортов афганцев неизвестна, однако предполагается, что это было сделано, чтобы документы не попали в руки талибам*. При этом для тех, кто лишился своих документов, станет проблематичным выбраться из Афганистана.

Однако, как уверяет Том Малиновский, людей якобы будут идентифицировать по номерам телефонов.

"Нам придётся... по-другому проверять людей без паспортов: например, по номерам их телефонов", - сказал он.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.