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"Мы знаем, что Россия очень хороша в этом": Малайзия заинтересовалась российскими технологиями

21 ноября 2018, 12:54  •  37 • Политика
Представитель МИДа Малайзии рассказал о стремлении правительства его страны расширить торговое сотрудничество с Москвой в надежде получить доступ к российским технологиям. "Мы знаем, что Россия очень хороша в этом", - уточнил Яхья Марзуки.
Заместитель главы малайзийского МИДа Яхья Марзуки рассказал о намерении Куала-Лумпура расширить сотрудничество с Москвой в целом ряде отраслей, включая торговлю, авиацию и гуманитарную деятельность, в кулуарах азиатской конференции дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, Малайзия намерена договориться о получении из России технологий, в том числе оборонных, в расчете на создание в стране благоприятной бизнес-среды.
Замминистра отказался говорить о каких-либо конкретных проектах, сотрудничество по которым в настоящее время находится в стадии переговоров, однако подчеркнул, что Россия и Малайзия имеют все возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества, отмечает РИА «Новости».

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