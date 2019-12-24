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"Мы значительно обогнали США": Аналитик призвал Россию закрепить лидерство на газовом рынке Европы

24 декабря 2019, 01:09  •  66 • Политика
Россия опережает США по объёмам поставок в Европу сжиженного газа, сейчас важно занять на газовом рынке Европы максимальную долю. Об этом заявил руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия ранее не поставляла СПГ в Европу, а сейчас поставки достигают уже 12-13 миллионов тонн. На этом фоне США за два года нарастили поставки вдвое, но смогли достичь лишь уровня в 9 миллионов тонн.
"Мы значительно обогнали США по поставкам сжиженного природного газа", - отмечает эксперт. По словам Разуваева, доля России на еврорынке составляет 20%, в то время как у американцев - только 13%.
Большой объём российского СПГ в Европе объясняется более близкими путями доставки топлива, чем из США, утверждает Разуваев. "Транспортное плечо России ближе к Европе", - пояснил он в разговоре с ФАН.
По российскому законодательству поставки трубопроводного газа находятся в компетенции "Газпрома", но это не распространяется на сжиженный газ, отметил он. Поэтому в рамках рынка Европы позиции России лучше, хотя США играют нечестно, пытаясь политикой заставить своих союзников покупать их СПГ, рассказал Разуваев.

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