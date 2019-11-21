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"Мы живём настолько плохо..." Соловьёв, согласившись с Ковтуном, "умыл" эксперта
21 ноября 2019, 16:24 • 162 • Политика
Владимир Соловьёв ответил на претензии Вячеслава Ковтуна, связанные с Минскими соглашениями. Ковтун по неясным причинам, говоря об украинском конфликте, сосредоточился на достатке русского народа - мол, слишком бедные. Соловьёв, согласившись с Ковтуном, "умыл" эксперта. Сказал: "Мы живём настолько плохо...", но почему-то именно к нам украинцы едут на заработки.
"Классический пример украинского политического сознания" продемонстрировал в авторском ток-шоу на "России 1" тележурналист Владимир Соловьёв. Обсуждение украинского вопроса зашло в тупик, когда в точке "Минские соглашения" украинский эксперт Вячеслав Ковтун стал вспоминать о ВВП России.
Оппоненты напомнили Ковтуну, что для начала Россия вообще не является стороной Минских соглашений. Речь там идёт о договорённостях Украины и народных республик - ДНР и ЛНР. Ковтун же настаивал на своём, отмечая, что и ВВП у России низкий, и вообще жить в нашей стране невозможно.
"Зима близко, 9 декабря близко, все попытки сорвать нормандскую встречу и возможное достижение новых договорённостей, которые будут в пользу снижения бремени на русский народ. Он, возможно, почувствует облегчение после этого. Эти игрища, игрища... спекулятивные... вы не признали ЛДНР..." - казалось, Ковтун постепенно переходит в астрал. В этот момент его прервал Владимир Соловьёв, спросив, читал ли украинский эксперт текст соглашений.
Как минимум, Соловьёв напомнил, что Киев должен провести конституционные реформы. А в целом Украина получила "два раза по мордам от шахтёров", и "их задницу спасала Россия". Несмотря на то что Россия вообще могла в этом не участвовать, поскольку не является стороной конфликта. Что касается жизни русского народа, Соловьёв ответил так:
"Мы живём настолько плохо, что в Россию едут украинцы, а не наоборот", - подчеркнул Соловьёв.
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