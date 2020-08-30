"Мы же по Крыму фактически отказались": Зеленскому назвали способ сохранить "западный вектор"

Бывший министр иностранных дел, а ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предложил радикальную идею, если провалятся Минские соглашения и сценарий с миротворцами. Он не исключил, что его идея может быть воспринята как измена и точно вызовет горячие обсуждения, однако способ сохранить "западный вектор" Владимиру Зеленскому он уже назвал.

"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернёмся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались", - произнёс Пристайко, беседуя с корреспондентом издания "Европейская правда".

Он добавил, что преследовать цель возвращения Донбасса нельзя любой ценой. В данном случае "лучше быть государством, народом". По мнению дипломата, Украине этого никогда не хватало. Его идея отказа от Донбасса является временным решением. Но в истории постоянных, в общем-то, и не было, отметил Вадим Пристайко.

В 2014 году Луганская и Донецкая области провозгласили себя независимыми республиками. Киев начал против них операцию, в ходе которой погибли, по подсчётам ООН, примерно 13 тысяч человек. Во время встреч контактной группы в Минске было принято три соглашения о перемирии, но перестрелки сторон по-прежнему происходят.

Киев считает, что в Донбасс необходимо ввести миротворцев ООН. Владимир Путин эту идею поддержал, но заметил, что представители Организации Объединённых Наций должны только лишь обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ. По мнению украинских властей, миротворцев следует наделить более широкими полномочиями и разрешить им рассредоточиться по всей территории ЛНР и ДНР, из-за чего они окажутся вплотную к границе с Россией.