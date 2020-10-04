"Мы же не бла-бла": Михалков простым вопросом о причёске "умыл" дерзкого провокатора

Накануне, 2 октября, российский режиссёр Никита Михалков заявил о взломе сайта "Бесогона" и уничтожении всех последних выпусков программы начиная с апреля. Поэтому очередной выпуск программы не вышел. Взлом сайта сопровождался и атакой на Михалкова в медиасфере.

"Первого октября наш сайт взломали и уничтожили все передачи начиная с апреля. А параллельно с этим началась новая волна, ещё более агрессивная и мощная", - отметил режиссёр.

Впрочем, свежий выпуск под названием "Парад мышей" всё же увидел свет и тут же собрал массу комментариев в поддержку.

В новом выпуске Михалков снова вернулся к теме создания фейков и к странной реакции на прошлый выпуск - "Антология фальши".

"Вышла программа - всё шло своим чередом. Прошло 9 дней - как по команде, с понедельника началось", - показал Михалков резкий всплеск откликов - бурю критики в медиапространстве.

"Бесы возбудились. От маленьких с зубками до картонных гигантов. Вроде Невзорова (оппозиционный писатель, журналист Александр Невзоров. - Ред.). Такой демон для стран с неконвертируемой валютой, от одного вида которого становится страшно. И хочется и перекреститься, и через левое плечо поплевать, только чтобы исчезло это видение перед тобою", - продолжил свою мысль ведущий "Бесогона".

Режиссёр пояснил, "что же так возбудило демонов". Как оказалось, "всего небольшая часть" предыдущей программы, которая была посвящена тому, как создаются фейки, в том числе и с помощью компьютерной графики.

Один из критиков даже оскорбительно предложил Михалкову "либо крестик снять, либо трусы надеть", когда тот говорил о белорусских протестах и президенте республики Александре Лукашенко. Режиссёр ответил на это анекдотом про экс-президента США Ричарда Никсона, а после "умыл" дерзкого провокатора простым вопросом о причёске.

"Был когда-то анекдот про Никсона, что он не может одновременно и по улице идти, и жвачку жевать. Я не знаю этого человека, но мне хочется посмотреть на его причёску, потому что при хорошей причёске не обязательно, чтобы что-то было внутри, - улыбнулся при этих словах Михалков. - Неужели не приходит в голову мысль, что можно быть объективным? Мы же не бла-бла, мы показываем фотографии, мы показываем материал".

Режиссёр напомнил, о какой именно графике идёт речь, в том числе и о фото, на котором подделку "толпы" митингующих выдали... ноги.

"И вы обратите внимание, как заверещали эти бесы, как они завыли. Потому что это правда. А правда очень страшна", - пояснил ведущий.