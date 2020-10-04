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"Мы же не бла-бла": Михалков простым вопросом о причёске "умыл" дерзкого провокатора

04 октября 2020, 15:35  •  61 • Политика
Режиссёр Никита Михалков в новом выпуске своей программы "Бесогон" поднял вопрос "бесов". Одного из таких дерзких провокаторов, оскорбительно высказавшихся в адрес режиссёра, он "умыл" буквально одним простым вопросом о причёске. Сомневающимся же в разоблачении фейков Михалков прямо ответил: "Мы же не бла-бла, мы показываем фотографии".
Накануне, 2 октября, российский режиссёр Никита Михалков заявил о взломе сайта "Бесогона" и уничтожении всех последних выпусков программы начиная с апреля. Поэтому очередной выпуск программы не вышел. Взлом сайта сопровождался и атакой на Михалкова в медиасфере.
"Первого октября наш сайт взломали и уничтожили все передачи начиная с апреля. А параллельно с этим началась новая волна, ещё более агрессивная и мощная", - отметил режиссёр.
Впрочем, свежий выпуск под названием "Парад мышей" всё же увидел свет и тут же собрал массу комментариев в поддержку.
В новом выпуске Михалков снова вернулся к теме создания фейков и к странной реакции на прошлый выпуск - "Антология фальши".
"Вышла программа - всё шло своим чередом. Прошло 9 дней - как по команде, с понедельника началось", - показал Михалков резкий всплеск откликов - бурю критики в медиапространстве.
"Бесы возбудились. От маленьких с зубками до картонных гигантов. Вроде Невзорова (оппозиционный писатель, журналист Александр Невзоров. - Ред.). Такой демон для стран с неконвертируемой валютой, от одного вида которого становится страшно. И хочется и перекреститься, и через левое плечо поплевать, только чтобы исчезло это видение перед тобою", - продолжил свою мысль ведущий "Бесогона".
Режиссёр пояснил, "что же так возбудило демонов". Как оказалось, "всего небольшая часть" предыдущей программы, которая была посвящена тому, как создаются фейки, в том числе и с помощью компьютерной графики.
Один из критиков даже оскорбительно предложил Михалкову "либо крестик снять, либо трусы надеть", когда тот говорил о белорусских протестах и президенте республики Александре Лукашенко. Режиссёр ответил на это анекдотом про экс-президента США Ричарда Никсона, а после "умыл" дерзкого провокатора простым вопросом о причёске.
"Был когда-то анекдот про Никсона, что он не может одновременно и по улице идти, и жвачку жевать. Я не знаю этого человека, но мне хочется посмотреть на его причёску, потому что при хорошей причёске не обязательно, чтобы что-то было внутри, - улыбнулся при этих словах Михалков. - Неужели не приходит в голову мысль, что можно быть объективным? Мы же не бла-бла, мы показываем фотографии, мы показываем материал".
Режиссёр напомнил, о какой именно графике идёт речь, в том числе и о фото, на котором подделку "толпы" митингующих выдали... ноги.
"И вы обратите внимание, как заверещали эти бесы, как они завыли. Потому что это правда. А правда очень страшна", - пояснил ведущий.

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