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"Мы же Европа": Киевлянка обрушилась на Зеленского за неадекватные цены
17 августа 2021, 18:10 • 88 • Политика
Жительница Киева Лидия обрушилась с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за совершенно неадекватные цены. По её словам, даже при Петре Порошенко не было такого роста стоимости товаров и услуг.
Лидия отметила, что с момента избрания Зеленского цены выросли на всё - на газ, на остальные виды коммунальных услуг, на бензин и на продукты. Она заявила, что теперь стало нормой оставлять в магазине 3 тыс. гривен (8,2 тыс. рублей), чтобы купить продукты на обычный перекус - чай, печенье, хлеб, сыр, масло и колбаса.
- цитирует женщину портал "Народные новости".
Киевлянка уверена, что украинские власти могут остановить безудержный рост цен. Но для этого нужен президент, способный принимать волевые решения и действовать в интересах людей, а не отдельных политических групп.
Лидия также напомнила, что Зеленский обещал установить мир в Донбассе, однако не приблизился к этому ни на шаг.
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