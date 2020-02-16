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"Мы ждём ответ": Польше понадобилась помощь России в проведении памятных мероприятий
16 февраля 2020, 21:39 • 22 • Политика
Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь после череды больших и мелких дипломатических пакостей. "Мы ждём ответ (России)... Речь идёт о том, чтобы мы могли пересечь границу и участвовать в мероприятиях. Мы не ожидаем какого-то присутствия там российских политиков", - заявил глава МИД Польши.
Министерство иностранных дел Польши обратилось к России за помощью в организации визита польской делегации в Смоленск - по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы Ту-154М, и Катынь - в 80-ю годовщину катынской трагедии. Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он сообщил, что просьба о помощи была передана по дипломатическим каналам. В настоящий момент Варшава ожидает ответа Москвы. Предполагается, что его передаст посольство России в Польше.
Примечательно, что Варшава хочет содействия Москвы после целой череды больших и маленьких дипломатических демаршей Польши против России. В частности, Варшава обвинила СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с Гитлером и потребовала выплат репараций. Также власти Польши отказываются признавать роль Советского Союза в победе над нацистской Германией и освобождении Европы из-под власти фашистов.
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