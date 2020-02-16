"Мы ждём ответ": Польше понадобилась помощь России в проведении памятных мероприятий

Министерство иностранных дел Польши обратилось к России за помощью в организации визита польской делегации в Смоленск - по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы Ту-154М, и Катынь - в 80-ю годовщину катынской трагедии. Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он сообщил, что просьба о помощи была передана по дипломатическим каналам. В настоящий момент Варшава ожидает ответа Москвы. Предполагается, что его передаст посольство России в Польше.

Речь идёт о том, чтобы мы могли пересечь границу и участвовать в мероприятиях. Мы не ожидаем какого-то присутствия там российских политиков, - отметил глава МИД Польши.

Примечательно, что Варшава хочет содействия Москвы после целой череды больших и маленьких дипломатических демаршей Польши против России. В частности, Варшава обвинила СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с Гитлером и потребовала выплат репараций. Также власти Польши отказываются признавать роль Советского Союза в победе над нацистской Германией и освобождении Европы из-под власти фашистов.