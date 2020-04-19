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"Мы зайдём и сразу вернём": Зеленский представил новый план "возвращения" Донбасса

19 апреля 2020, 18:10  •  204 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что знает, как "вернуть" Донбасс Украине. Он представил новый план, который осуществится сразу после "выхода войск". Зеленский уверен: "Мы зайдём и сразу вернём".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Донбасс можно "вернуть". У него даже есть план.
"Самое главное - выйдут войска, и мы зайдём. Если мы зайдём, мы сразу вернём наших людей к жизни", - произнёс Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он добавил, что после этого будет решён вопрос с границей, а затем можно проводить выборы. Под проблемой границы он понимает получение контроля Киева над границей с Россией.
Этот план нарушает одно из основных положений Минских соглашений. Там сказано, что сначала в Донбассе необходимо провести выборы, потом предоставить ему особый статус. Только после выполнения этих двух пунктов возможна передача контроля границы с РФ.
В апреле 2014 года Луганская и Донецкая области Украины объявили о своей независимости. Толчком к этому стал государственный переворот, который произошёл в стране в двумя месяцами раньше. Регионы переименовали себя в Луганскую и Донецкую народные республики. Киев начал военную операцию против них. По данным ООН, в боях погибло около 13 тысяч человек.
Урегулирование конфликта в Донбассе является предметом обсуждения контактной группы в Минске. За шесть лет принято три соглашения по деэскалации конфликта, однако даже после объявления очередного перемирия перестрелки не утихают.
Москва делала официальные заявления, что не имеет отношения к событиям в Донбассе, то есть не поставляет людей, оружие, военную технику и боеприпасы. Россия настаивает на преодолении Украиной политического и экономического кризиса и на установлении прямого диалога Киева с властями ДНР и ЛНР.

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