"Мы зависим от закона": В ЦИК рассказали, каким будет бюллетень для голосования по Конституции

Гришина подчеркнула, что сначала должен быть окончательно принят закон о поправках, затем президент издаст указ, и тогда будет формироваться бюллетень.

"Руководствуясь проектом закона, который регулирует этот вопрос, вопрос для голосования указывается в указе президента. А бюллетень в любом случае содержит, в первую очередь, вопрос для всероссийского голосования. Мы зависим, во-первых, от окончательного принятия закона", - цитирует её "РИА Новости".

10 марта Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменениях в Конституцию. 11 марта состоится третье, последнее чтение.

Всероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила, как голосовать за поправки в Конституцию на примере обеда. По её словам, если что-то не нравится, это можно не выбирать. "От винегрета я откажусь, а котлеты будут при мне", - пояснила она.