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"Мы зависим от закона": В ЦИК рассказали, каким будет бюллетень для голосования по Конституции

11 марта 2020, 11:35  •  33 • Политика
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали, каким будет бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию. "Мы зависим от закона", - отметила секретарь ЦИК Майя Гришина. По её словам, также влияние окажет указ президента.
Гришина подчеркнула, что сначала должен быть окончательно принят закон о поправках, затем президент издаст указ, и тогда будет формироваться бюллетень.
"Руководствуясь проектом закона, который регулирует этот вопрос, вопрос для голосования указывается в указе президента. А бюллетень в любом случае содержит, в первую очередь, вопрос для всероссийского голосования. Мы зависим, во-первых, от окончательного принятия закона", - цитирует её "РИА Новости".
10 марта Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменениях в Конституцию. 11 марта состоится третье, последнее чтение.
Всероссийское голосование по поправкам назначено на 22 апреля.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила, как голосовать за поправки в Конституцию на примере обеда. По её словам, если что-то не нравится, это можно не выбирать. "От винегрета я откажусь, а котлеты будут при мне", - пояснила она.

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