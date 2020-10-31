"Мы затоплены, но не закрываем кран": В Европарламенте признали провал миграционной политики ЕС

По словам Мариани, сложившаяся в Европе ситуация наглядно демонстрирует, к чему привела "политика открытых дверей". В странах, которые активно принимают мигрантов, происходят теракты, а в странах, которые сопротивляются навязываемым Брюсселем квотам (Польша, Словакия, Венгрия), живут в безопасности.

Евродепутат напомнил, что лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предупреждала об угрозе подъёма исламизма ещё 10 лет назад, однако тогда её обвинили в расизме и не стали слушать. Сегодня же, когда прогноз Ле Пен сбылся, европейские страны признают существование проблемы, но ничего не делают, чтобы её решить.

Мариани подчеркнул, что европейские лидеры стремятся дать убежище людям, которые бегут от войны. Но Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев говорит о том, что 40% "беженцев", пересекающих Средиземное море, это граждане Марокко, Алжира и Туниса - стран, где нет никаких войн.

Я напомню, что виновный в теракте в Ницце - гражданин Туниса, который прибыл во Францию нелегально несколько недель назад. И получается, что мы затоплены, но не закрываем кран, - пояснил евродепутат РИА "Новости".

Напомним, что "политику открытых дверей" для мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки инициировала несколько лет назад канцер Германии Ангела Меркель, в результате чего произошёл сильнейший миграционный кризис за всю историю послевоенной Европы.