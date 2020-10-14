"Мы за кого будем топить - за Байдена или за Трампа?": Лавров дал универсальный ответ

Во время интервью главным редакторам нескольких отечественных СМИ главы МИД России Сергея Лаврова была поднята и тема скорых выборов президента США, где республиканцев представляет действующий глава государства Дональд Трамп, а демократов - Джо Байден.

Главред газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин иронично предложил: "Если так, гулять так гулять. Может, вмешаемся уже во внутренние дела США прямо сейчас, на глазах у наших слушателей? Мы за кого будет топить - за Байдена или за Трампа?"

В ответ на это Сергей Лавров дал универсальный ответ, напомнив о том, что нашу страну "уже записали в главные вершители судеб Америки". В том числе указал и на то, что об этом президент Владимир Путин также недавно говорил в интервью.

"Поэтому зачем нам деньги тратить, когда мы и так уже в авторитете?", - отреагировал главный дипломат России.

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян поддержала шутку и попыталась "дожать" министра.

"Подождите, мне же нужно указания дать коллективу. За кого топим?" - поинтересовалась у Лаврова собеседница, на что получила ёмкий совет продолжать "освещать объективно то, что там происходит".

"Кто бы там ни выиграл, всё равно скажут, что это мы всё сделали", - вставил в разговор свою реплику главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Ну и хорошо", - парировал на это глава МИД России и напомнил о том, что Владимир Путин "сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которые получат поддержку американского народа".

Министр подчеркнул, что это - "принципиальная позиция" России, не требующая никаких изменений.