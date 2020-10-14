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"Мы за кого будем топить - за Байдена или за Трампа?": Лавров дал универсальный ответ

14 октября 2020, 16:40  •  116 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров дал универсальный ответ на ироничный вопрос о выборах президента США: "Мы за кого будем топить - за Байдена или за Трампа?" Главный дипломат нашей страны напомнил о том, что нас и так записали уже "в главные вершители судеб Америки".
Во время интервью главным редакторам нескольких отечественных СМИ главы МИД России Сергея Лаврова была поднята и тема скорых выборов президента США, где республиканцев представляет действующий глава государства Дональд Трамп, а демократов - Джо Байден.
Главред газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин иронично предложил: "Если так, гулять так гулять. Может, вмешаемся уже во внутренние дела США прямо сейчас, на глазах у наших слушателей? Мы за кого будет топить - за Байдена или за Трампа?"
В ответ на это Сергей Лавров дал универсальный ответ, напомнив о том, что нашу страну "уже записали в главные вершители судеб Америки". В том числе указал и на то, что об этом президент Владимир Путин также недавно говорил в интервью.
"Поэтому зачем нам деньги тратить, когда мы и так уже в авторитете?", - отреагировал главный дипломат России.
Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян поддержала шутку и попыталась "дожать" министра.
"Подождите, мне же нужно указания дать коллективу. За кого топим?" - поинтересовалась у Лаврова собеседница, на что получила ёмкий совет продолжать "освещать объективно то, что там происходит".
"Кто бы там ни выиграл, всё равно скажут, что это мы всё сделали", - вставил в разговор свою реплику главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
"Ну и хорошо", - парировал на это глава МИД России и напомнил о том, что Владимир Путин "сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которые получат поддержку американского народа".
Министр подчеркнул, что это - "принципиальная позиция" России, не требующая никаких изменений.

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