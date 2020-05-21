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"Мы выйдем": Трамп объявил о разрыве Договора по открытому небу, но с оговоркой

21 мая 2020, 22:55  •  103 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут участвовать в Договоре по открытому небу. При этом, тут же оговорился американский лидер, возобновление действия документа возможно в будущем.
США разрывают Договор об открытом небе. Как заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, страна выйдет из Договора по открытому небу. При этом, тут же оговорился он, возобновление документа возможно.
Причиной разрыва соглашения является, по версии Трампа, то, что Россия якобы не придерживалась условий документа.
"Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем", - констатировал Трамп, упомянув, что с Россией у США "очень хорошие отношения".
При этом, убеждён Трамп, не исключено, что в будущем стороны смогут достигнуть нового соглашения или что-то произойдёт и страны вернутся к прежнему соглашению, передаёт РИА Новости.
Ранее ещё до объявления Трампа в СМИ появились слухи о возможном выходе американской стороны из сделки. На это директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал США ненадёжным партнёром. Если Трамп объявит о выходе из Договора по открытому небу, то у России уже есть ответ. "Мы всегда имеем план Б", - заявил Ермаков.
Договор по открытому небу - соглашение, по которому государства-участники получили право облетать территории друг друга, наблюдая за военной деятельностью партнёров. Такие облёты организуются по оговорённым правилам и согласованным квотам.

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