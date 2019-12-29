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"Мы выполняем обязательства": В РАН озвучили свой прогноз по запуску "Северного потока - 2" до конца 2020 года

29 декабря 2019, 01:24  •  13 • В мире
В РАН оценили возможность завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" к концу будущего года. Об этом ранее заявили в минэнерго. По мнению представителя РАН Владимира Оленченко, у России, помимо технологического потенциала, есть ещё и коммерческий интерес. К тому же, подчеркнул он, наша страна выполняет взятые на себя обязательства.
В РАН оценили возможность завершения к концу 2020 года строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в данном проекте у России есть как технологический потенциал, так и коммерческий интерес.
По словам эксперта, мы можем показать другим странам, что готовы выполнять взятые на себя обязательства, а также надёжность России как партнёра и в торговле, и в политике.
Оленченко подчеркнул, что, несмотря на трудности, которые нам чинят извне, российская сторона может с ними справиться.
Он также выразил надежду, что в строительстве газопровода свою роль сыграют и европейские партнёры. По мнению Оленченко, сотрудничество России и Европы с течением времени будет развиваться быстрее, а спрос на энергоносители вырастет.
"Я бы выразил надежду на то, что европейцы усилят своё содействие в строительстве проекта", - цитирует его RT.
Ранее в минэнерго заявили, что газопровод "Северный поток - 2" может достроить трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке. Глава ведомства Александр Новак отметил, что на подготовку судна потребуется некоторое время. Тем не менее министр ожидает, что газопровод по дну Балтийского моря будет достроен и запущен до конца 2020 года.

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