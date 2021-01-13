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"Мы вынуждены действовать": Баранец нашёл способы "наказать наглецов" из НАТО за "Адлер"
13 января 2021, 15:30 • 288 • Политика
Виктор Баранец нашёл способы "наказать наглецов" из НАТО за остановку русского корабля "Адлер", который проверили на наличие оружия. По его мнению, случившееся является ещё одной формой проявления недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к России.
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец высказался по поводу инцидента с российским грузовым судном "Адлер".
Корабль был остановлен бойцами спецназа ВМС Греции в Средиземном море. Военнослужащие провели осмотр в рамках миссии IRINI, цель которой - пресечь доставку вооружений в Ливию.
На русском судне никакого оружия найдено не было. На официальной странице операции в Twitter при этом подчёркивается, что проверка была дружественной.
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград признался, что его очень удивил этот инцидент. Он обсуждал произошедшее со многими специалистами.
По его мнению, случившееся, вопреки официальному заявлению представителей миссии, является ещё одной формой проявления недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к России.
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