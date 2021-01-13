"Мы вынуждены действовать": Баранец нашёл способы "наказать наглецов" из НАТО за "Адлер"

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец высказался по поводу инцидента с российским грузовым судном "Адлер".

Корабль был остановлен бойцами спецназа ВМС Греции в Средиземном море. Военнослужащие провели осмотр в рамках миссии IRINI, цель которой - пресечь доставку вооружений в Ливию.

На русском судне никакого оружия найдено не было. На официальной странице операции в Twitter при этом подчёркивается, что проверка была дружественной.

Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград признался, что его очень удивил этот инцидент. Он обсуждал произошедшее со многими специалистами.

Я столкнулся с двумя точками зрения. С одной стороны, это называли наглостью и беззаконием. А с другой стороны, натовцы говорят: мы имеем право на подобный осмотр, если у нас есть подозрения. Но вы знаете, у нас тоже много какие могут быть подозрения, но это же нам не даёт возможности шмонать корабли, которые нам только вздумается, - подчеркнул эксперт.

По его мнению, случившееся, вопреки официальному заявлению представителей миссии, является ещё одной формой проявления недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к России.