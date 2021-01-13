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"Мы вынуждены действовать": Баранец нашёл способы "наказать наглецов" из НАТО за "Адлер"

13 января 2021, 15:30  •  288 • Политика
Виктор Баранец нашёл способы "наказать наглецов" из НАТО за остановку русского корабля "Адлер", который проверили на наличие оружия. По его мнению, случившееся является ещё одной формой проявления недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к России.
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец высказался по поводу инцидента с российским грузовым судном "Адлер".
Корабль был остановлен бойцами спецназа ВМС Греции в Средиземном море. Военнослужащие провели осмотр в рамках миссии IRINI, цель которой - пресечь доставку вооружений в Ливию.
На русском судне никакого оружия найдено не было. На официальной странице операции в Twitter при этом подчёркивается, что проверка была дружественной.
Баранец в разговоре с корреспондентом канала Царьград признался, что его очень удивил этот инцидент. Он обсуждал произошедшее со многими специалистами.
Я столкнулся с двумя точками зрения. С одной стороны, это называли наглостью и беззаконием. А с другой стороны, натовцы говорят: мы имеем право на подобный осмотр, если у нас есть подозрения. Но вы знаете, у нас тоже много какие могут быть подозрения, но это же нам не даёт возможности шмонать корабли, которые нам только вздумается, - подчеркнул эксперт.
По его мнению, случившееся, вопреки официальному заявлению представителей миссии, является ещё одной формой проявления недружелюбия, которое Запад испытывает по отношению к России.
Мне кажется, если это будет повторяться, мы будем вынуждены действовать. Адекватно. И эти недруги почувствуют себя очень дискомфортно. Потому что у РФ есть очень много приёмов, поводов и фактов для того, чтобы таким же образом наказать наглецов, - подытожил собеседник "Первого русского".

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