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"Мы выигрываем штат Пенсильвания": Трамп заявил о конституционной победе

14 ноября 2020, 22:45  •  56 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил о конституционной победе в одном из штатов США. "Мы выигрываем штат Пенсильвания", - сообщил он в Twitter.
По словам действующего президента Соединённых Штатов, в связи с тем, что его сторонники не были допущены к просмотру значительной части бюллетеней, то по закону он побеждает на выборах в штате Пенсильвания.
"Не было доступа к отслеживанию подсчёта 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге", - заявил он, отметив, что в соответствии с конституцией США это означает его победу здесь.
"Мы выигрываем штат Пенсильвания", - заявил Трамп.
Ранее сторонники Трампа подали иск в суд в Пенсильвании. Истцы добивались того, чтобы бюллетени, присланные по почте жителями штата, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября были аннулированы.
Согласно постановлению суда госсекретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар, отвечающая за организацию выборов в штате, которая продлила сроки представления документов с 9 до 12 ноября, не имела на это права. В результате все присланные ею бюллетени, нарушающие закон, аннулированы. Однако стоит отметить, что эти бюллетени до сих пор и не были подсчитаны. По словам властей штата, забракованные бюллетени составляют небольшое число и не повлияют на общие итоги голосования в Пенсильвании.

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