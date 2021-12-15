"Мы выиграли войну": Алиев заявил, что уничтожил армию Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы уничтожили армию Армении в ходе прошлогоднего конфликта за Нагорный Карабах.

По словам Алиева, Армения была полностью разгромлена в течение 44 дней. Ереван сегодня пытается это отрицать, но делает он это только потому, что осознание поражения разрушает тезис о непобедимой армянской армии.

Мы выиграли войну, эту реальность нужно учитывать. Во время 44-дневной войны их армия была полностью уничтожена,

- отметил президент Азербайджана в интервью французской газете El Pais.

Отметим, что заявление Алиева подтверждает слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее, чтобы успокоить общество, недовольное итогами войны, он сказал, что Армения могла потерять весь Карабах, если бы не заключила мир. Глава правительства признал, что армия страны на тот момент уже исчерпала все свои ресурсы и не могла оказывать сопротивление Азербайджану.

Добавим, что на стороне Азербайджана в карабахском конфликте выступила Турция. Она предоставила своему союзнику ударные беспилотники "Байрактар", а также, как сообщали СМИ, перебросила в регион подконтрольных боевиков-наёмников из Сирии, которые сражались на стороне азербайджанской армии.

В итоге Армения была вынуждена подписать трёхстороннее соглашение с Азербайджаном и Россией. Она согласилась уступить часть территорий в Карабахе ради мира с Баку. Москва же выступила посредником. Она ввела миротворцев в Карабах, чтобы предотвратить новую вспышку насилия.