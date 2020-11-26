Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
На Украине признали вину в крушении MH17
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

"Мы выиграли легко!": Трамп вновь отказался отдавать победу

26 ноября 2020, 08:50  •  94 • Политика
Президент США Дональд Трамп, выступая на слушаниях в Пенсильвании, заявил, что республиканцы легко выиграли эти выборы. "Это были жульнические выборы", - заявил американский лидер.
Дональд Трамп отказался публично признавать победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе своего выступления на слушаниях в Пенсильвании он заявил, что выиграл выборы главы государства.
При этом, добавил Трамп, демократы сжульничали, а республиканцы, наоборот, показали победу "с большим отрывом".
"Эти выборы были сфальсифицированы", - заявил американский лидер.
Он напомнил, что за демократов были отданы голоса от имени умерших людей, также выявлено недопущение наблюдателей во время подсчёта голосов. К тому же фиксировались вбросы.
"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали, - настаивает Трамп. - Это были жульнические выборы",
По официальным данным, Трамп проиграл Пенсильванию и её 20 выборщиков.
Несмотря на то что суд приостановил сертификацию результатов выборов в штате, местные власти уже заявили, что на итог выборов это не влияет. Генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что результаты в Пенсильвании уже сертифицированы, а потому на расклад по выборщикам от штата это решение суда не повлияет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 00:35
Русские миротворцы нужны Приднестровью "на 100%". А России - "воздушный мост”"
26 ноября 2020, 05:10
"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение
26 ноября 2020, 01:30
Рывок нефти: что даст стране проект «Восток Ойл»
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 19:35
США отправили на Ближний Восток ударные силы авиации. Что-то готовится?
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
20 ноября 2020, 23:35
Правда о майдане Россию не интересует? Украинский политик заявил о предательстве
21 ноября 2020, 20:40
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
21 ноября 2020, 18:50
Спецгруппа "Медведи" прибыла в Донбасс убивать русских
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.