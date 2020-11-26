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"Мы выиграли легко!": Трамп вновь отказался отдавать победу
26 ноября 2020, 08:50 • 94 • Политика
Президент США Дональд Трамп, выступая на слушаниях в Пенсильвании, заявил, что республиканцы легко выиграли эти выборы. "Это были жульнические выборы", - заявил американский лидер.
Дональд Трамп отказался публично признавать победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе своего выступления на слушаниях в Пенсильвании он заявил, что выиграл выборы главы государства.
При этом, добавил Трамп, демократы сжульничали, а республиканцы, наоборот, показали победу "с большим отрывом".
"Эти выборы были сфальсифицированы", - заявил американский лидер.
Он напомнил, что за демократов были отданы голоса от имени умерших людей, также выявлено недопущение наблюдателей во время подсчёта голосов. К тому же фиксировались вбросы.
"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали, - настаивает Трамп. - Это были жульнические выборы",
По официальным данным, Трамп проиграл Пенсильванию и её 20 выборщиков.
Несмотря на то что суд приостановил сертификацию результатов выборов в штате, местные власти уже заявили, что на итог выборов это не влияет. Генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что результаты в Пенсильвании уже сертифицированы, а потому на расклад по выборщикам от штата это решение суда не повлияет.
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