"Мы выиграли легко!": Трамп вновь отказался отдавать победу

Дональд Трамп отказался публично признавать победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе своего выступления на слушаниях в Пенсильвании он заявил, что выиграл выборы главы государства.

При этом, добавил Трамп, демократы сжульничали, а республиканцы, наоборот, показали победу "с большим отрывом".

"Эти выборы были сфальсифицированы", - заявил американский лидер.

Он напомнил, что за демократов были отданы голоса от имени умерших людей, также выявлено недопущение наблюдателей во время подсчёта голосов. К тому же фиксировались вбросы.

"Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали, - настаивает Трамп. - Это были жульнические выборы",

По официальным данным, Трамп проиграл Пенсильванию и её 20 выборщиков.

Несмотря на то что суд приостановил сертификацию результатов выборов в штате, местные власти уже заявили, что на итог выборов это не влияет. Генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что результаты в Пенсильвании уже сертифицированы, а потому на расклад по выборщикам от штата это решение суда не повлияет.