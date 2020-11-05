"Мы выиграем": Трамп заявил о "множестве доказательств" мошенничества Байдена и собрался в суд

На своей странице в Twitter Дональд Трамп заявил о своём намерении оспорить результаты в штатах, в которых лидерство осталось за Джо Байденом. Он считает, что конкурент прибегнул к нечестным методам не только на региональном, но и на федеральном уровне.

"Множество доказательств - просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!" - уверен Трамп.

В штабе Байдена уже отреагировали на твит. Там заявили, что все иски соперника и его команды, касающиеся подсчёта голосов, являются безосновательными.

О подобном развитии событий ещё неделю назад предупреждала Мария Бутина. Она говорила о турбулентности, которая начнётся после закрытия американских избирательных участков, потому что сразу мир имя нового президента США не узнает. Бутина предсказывала судебные тяжбы кандидатов, которые будут длиться месяцами.

Закончатся выяснения отношений в суде примерно 20 января, так как на конец этого зимнего месяца назначена инаугурация нового американского президента.

"Потому ждите смуту. Ждите", - прогнозировала Бутина.