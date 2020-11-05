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"Мы выиграем": Трамп заявил о "множестве доказательств" мошенничества Байдена и собрался в суд

05 ноября 2020, 22:15  •  49 • Политика
Дональд Трамп считает, что его конкурент в борьбе за президентское кресло прибегнул к мошенничеству. Этому якобы имеется "множество доказательств". "Мы выиграем", - уверен Трамп, собираясь судиться с Байденом.
На своей странице в Twitter Дональд Трамп заявил о своём намерении оспорить результаты в штатах, в которых лидерство осталось за Джо Байденом. Он считает, что конкурент прибегнул к нечестным методам не только на региональном, но и на федеральном уровне.
"Множество доказательств - просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!" - уверен Трамп.
В штабе Байдена уже отреагировали на твит. Там заявили, что все иски соперника и его команды, касающиеся подсчёта голосов, являются безосновательными.
О подобном развитии событий ещё неделю назад предупреждала Мария Бутина. Она говорила о турбулентности, которая начнётся после закрытия американских избирательных участков, потому что сразу мир имя нового президента США не узнает. Бутина предсказывала судебные тяжбы кандидатов, которые будут длиться месяцами.
Закончатся выяснения отношений в суде примерно 20 января, так как на конец этого зимнего месяца назначена инаугурация нового американского президента.
"Потому ждите смуту. Ждите", - прогнозировала Бутина.

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