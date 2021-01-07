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"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отделяет всего одно "если"
07 января 2021, 05:30 • 108 • Политика
Дональд Трамп готовит неожиданный поворот в истории со скандальным ноябрьским голосованием: "Мы выиграем выборы". По словам действующего президента США, от победы его отделяет всего одно "если".
Действующий американский президент Дональд Трамп вновь публично заявил о том, что не намерен признавать своё поражение на прошедшем в ноябре голосовании.
Об этом он объявил с трибуны митингующим, которые вышли на улицы Вашингтона в знак протеста против официального подтверждения итогов выборов.
По его словам, те возможные нарушения, которые фиксировались в ходе голосования, совершенно возмутительны и рождают ощущение, будто бы выборы проходили не в США, а в каком-то из государств третьего мира.
Трамп поблагодарил всех сторонников, которые пришли митинговать в столице. По его оценкам, их счёт идёт на сотни тысяч граждан.
Также американский лидер попытался поддержать протестующих, заметив, что ещё не всё потеряно и что он ещё может одержать победу: "Мы выиграем выборы".
Это, как считает глава Белого дома, возможно, если вице-президент Майк Пенс, участвующий в процессе утверждения итогов в качестве главы Сената, "сделает всё правильно".
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