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"Мы выбрали вам Ельцина, делая громкие заголовки" - сеанс саморазоблачения от американца

05 марта 2018, 23:09  •  347 • Политика
Американский политолог заявил, что США вмешивались в выборы по всему миру не менее 81 раза! Тем временем немецкая политическая сатира вспоминает, как Вашингтон выбирал Бориса Ельцина.
Ученый-политолог Университета Карнеги - Меллона Дов Левин снова выступил с обвинением в адрес США, заявив, что Вашингтон со времен Второй мировой войны пытался повлиять на 81 избирательную кампанию за рубежом. Причем реальных вмешательств Вашингтона в дела чужих стран много больше, так как в список не входят государственные перевороты, которые последние 15 лет называют "цветными революциями". Более того, Левин говорит, что данные по "цветным революциям" рассматриваются с начала нулевых. Таким образом, статистика может быть гораздо выше.
Дурдом: Трамп - это месть русских за Ельцина [Голос Германии]
Подобные заявления Левин делает в тот момент, когда США выпустили так называемый список 13 друзей Путина, как его уже прозвали в ряде средств массовой информации. В некоем секретном докладе перечислены имена 13 граждан России, которые якобы вмешивались в выборные процессы в США. Доказательства не приводятся. Да и сам доклад не озвучивается. В интервью с телеканалом NBC президент России Владимир Путин ясно дал понять, российская сторона не расценивает список как обвинение в адрес граждан России. Представители нашей страны не будут выданы ни при каких условиях. Да и США не потрудились на официальном уровне выдвинуть сколько-нибудь внятные обоснования своих подозрений, напомнил президент России.
В это связи вспоминается выпуск немецкой юмористической передачи "Die Anstalt", где большое внимание уделяется политической сатире. В одном из выпусков условные русский, американец и немец говорили о вмешательствах в дела других стран. Так, сам американец там шутит: единственная страна, куда не "сунули свой нос" США - это Америка.
"Ну вы же знаете эту старую шутку: почему в США еще не происходил путч? Потому что там нет посольства США! Эта статья хороша, потому что она показывает, что вы тоже не скучали! Россия повлияла на ход 35 выборов. 36 - если включить Трампа!" - говорит американец.
На что русский отвечает:
"Даже если это так, смотрите: Дональд Трамп - это крохотная месть за Бориса Ельцина!"
А дальше и вовсе начинается сеанс саморазоблачения в изложении немецких сатириков. Русский припоминает американцу, как США выбрали президентом России Бориса Ельцина. Между тем при нем "бедность увеличилась в 10 раз, экономическая мощь упала вдвое, а средняя продолжительность жизни в России уменьшилась на много лет". На что американец невозмутимо отвечает: "Да, было такое". А "еще у Ельцина был противник, которого хотели больше, это Зюганов". Но США он не нравился, потому и вложили в компанию Ельцина $500 миллионов с учетом транша МВФ, добавляет американец.
"Советники Клинтона тогда устроили агитационную кампанию страха, - вспоминает американец. - Они сказали, если Зюганов станет президентом, то вернется ГУЛаг. И это сработало - ведь мы постоянно толкали нужные заголовки! У вас там легко можно было это сделать - ведь можно было влиять через государственное телевидение постоянно!"

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