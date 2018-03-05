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"Мы выбрали вам Ельцина, делая громкие заголовки" - сеанс саморазоблачения от американца
05 марта 2018, 23:09 • 347 • Политика
Американский политолог заявил, что США вмешивались в выборы по всему миру не менее 81 раза! Тем временем немецкая политическая сатира вспоминает, как Вашингтон выбирал Бориса Ельцина.
Ученый-политолог Университета Карнеги - Меллона Дов Левин снова выступил с обвинением в адрес США, заявив, что Вашингтон со времен Второй мировой войны пытался повлиять на 81 избирательную кампанию за рубежом. Причем реальных вмешательств Вашингтона в дела чужих стран много больше, так как в список не входят государственные перевороты, которые последние 15 лет называют "цветными революциями". Более того, Левин говорит, что данные по "цветным революциям" рассматриваются с начала нулевых. Таким образом, статистика может быть гораздо выше.
Подобные заявления Левин делает в тот момент, когда США выпустили так называемый список 13 друзей Путина, как его уже прозвали в ряде средств массовой информации. В некоем секретном докладе перечислены имена 13 граждан России, которые якобы вмешивались в выборные процессы в США. Доказательства не приводятся. Да и сам доклад не озвучивается. В интервью с телеканалом NBC президент России Владимир Путин ясно дал понять, российская сторона не расценивает список как обвинение в адрес граждан России. Представители нашей страны не будут выданы ни при каких условиях. Да и США не потрудились на официальном уровне выдвинуть сколько-нибудь внятные обоснования своих подозрений, напомнил президент России.
В это связи вспоминается выпуск немецкой юмористической передачи "Die Anstalt", где большое внимание уделяется политической сатире. В одном из выпусков условные русский, американец и немец говорили о вмешательствах в дела других стран. Так, сам американец там шутит: единственная страна, куда не "сунули свой нос" США - это Америка.
На что русский отвечает:
А дальше и вовсе начинается сеанс саморазоблачения в изложении немецких сатириков. Русский припоминает американцу, как США выбрали президентом России Бориса Ельцина. Между тем при нем "бедность увеличилась в 10 раз, экономическая мощь упала вдвое, а средняя продолжительность жизни в России уменьшилась на много лет". На что американец невозмутимо отвечает: "Да, было такое". А "еще у Ельцина был противник, которого хотели больше, это Зюганов". Но США он не нравился, потому и вложили в компанию Ельцина $500 миллионов с учетом транша МВФ, добавляет американец.
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