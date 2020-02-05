"Мы всё время отстаём": Гаспарян в прямом эфире раскрыл план Польши против России

Медленной и неправильной посчитал реакцию России на польскую ложь политолог и публицист Армен Гаспарян. В прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" он раскрыл русофобский план Варшавы и то, как и когда именно он готовился.

"За полторы недели до начала форума памяти жертв холокоста в Израиле в Варшаве на правительственном уровне была организована экстренная оперативная группа на реагирование того, что скажет Владимир Путин или российское экспертное сообщество", - отметил эксперт, добавив также, что "польское правительство выделило средства на публикацию заказных статей в газетах Европы и Израиля".

Это-то, как указал эксперт, "нам и было продемонстрировано".

"И отсюда вопрос: почему для нас это становится неожиданностью и почему у нас на ответ уходит (я так прикинул) часов 15-16?" - поинтересовался политолог, заметив, что нашу страну чуть ли не в строительстве Освенцима обвинили.

Отвечая на вопрос ведущего: "Что нам делать?" - гость в студии предложил своё решение.

"Те перемены, которые произошли на уровне правительства, как бы намекают, что нам нужен отдельно взятый человек, который будет заниматься на государственном уровне этим всем, - считает Гаспарян. - Пока у нас - коллективная ответственность. Мы всё время отстаём".

Политолог подчеркнул, что "если нам устами польских чиновников говорится, что ведётся война, то, наверное, нам надо как-то иначе реагировать". Например, "вывести на серьёзную дискуссию, на внешний контур".

Рассуждения о возможностях граждан России прервал Соловьёв.

"У нас в стране вообще всё возможно. У нас в стране полить дерьмом свою страну, свою историю, своих героев - не только возможно, но и высокооплачиваемая работа", - заметил ведущий.