Украинский оппозиционный политик Василий Волга напомнил, что 371 год назад Богдан Хмельницкий триумфально въехал в Киев, освободив его от польских захватчиков. За это ему на том самом месте был поставлен памятник.

"Я освобожу из польской неволи весь русский народ, если я воевал раньше за себя, то отныне я воюю за нашу веру православную!" - произнёс тогда он.

Василий Волга с сожалением констатирует, что в настоящее время всё великое дело этого человека было благополучно загублено. Киев снова под властью иностранных захватчиков, которые, вдобавок ко всему, лезут ещё и в дела Церкви и пытаются запретить людям их родной язык.

"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас так же, как это сделал ты 370 лет назад. Но что-то не видать Богданов среди нас, современных", - отмечает украинский политик.

По его мнению, люди на Украине стали "совсем жиденькие" и не могут дать отпор врагу. А некоторые и вовсе настолько "забрились в хохлы", что сами с радостью готовы служить иностранному игу.