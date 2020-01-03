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"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас": Украинский политик назвал причину победы майдана
03 января 2020, 01:39 • 63 • Политика
Оппозиционный политик Украины Василий Волга напомнил об освобождении Киева от польских захватчиков Богданом Хмельницким и провёл интересную параллель с сегодняшним днём. "Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас так же, как это сделал ты 370 лет назад. Но что-то не видать Богданов среди нас, современных", - написал оппозиционер.
Украинский оппозиционный политик Василий Волга напомнил, что 371 год назад Богдан Хмельницкий триумфально въехал в Киев, освободив его от польских захватчиков. За это ему на том самом месте был поставлен памятник.
Василий Волга с сожалением констатирует, что в настоящее время всё великое дело этого человека было благополучно загублено. Киев снова под властью иностранных захватчиков, которые, вдобавок ко всему, лезут ещё и в дела Церкви и пытаются запретить людям их родной язык.
По его мнению, люди на Украине стали "совсем жиденькие" и не могут дать отпор врагу. А некоторые и вовсе настолько "забрились в хохлы", что сами с радостью готовы служить иностранному игу.
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