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"Мы всё ещё в острой фазе": В ВОЗ припомнили новогоднюю катастрофу и призвали посидеть дома на Пасху
26 марта 2021, 21:40 • 43 • В мире
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове припомнила новогоднюю катастрофу, когда заболеваемость COVID-19 резко пошла вверх, и призвала посидеть дома на Пасху. "Мы всё ещё в острой фазе", - напомнила эксперт.
В ходе брифинга Мария Ван Керкхове оценила текущую ситуацию с коронавирусом.
"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы всё ещё находимся в острой фазе пандемии", - произнесла она.
Специалист напомнила, что после новогодних и рождественских праздников во всём мире был всплеск заболеваемости. Похожее может произойти и сейчас - в период Пасхи. Католическая Пасха в этом году пришлась на 4 апреля.
Мария Ван Керкхове попросила не посещать массовые мероприятия, а праздник отмечать в узком кругу самых близких людей.
Ранее Германия начала вакцинное давление на Европу. Власти этой страны обратились к Еврокомиссии с просьбой инициировать процесс закупки российского препарата "Спутник V" ещё до лицензирования Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
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