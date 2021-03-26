"Мы всё ещё в острой фазе": В ВОЗ припомнили новогоднюю катастрофу и призвали посидеть дома на Пасху

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове припомнила новогоднюю катастрофу, когда заболеваемость COVID-19 резко пошла вверх, и призвала посидеть дома на Пасху. "Мы всё ещё в острой фазе", - напомнила эксперт.

В ходе брифинга Мария Ван Керкхове оценила текущую ситуацию с коронавирусом.

"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы всё ещё находимся в острой фазе пандемии", - произнесла она.

Специалист напомнила, что после новогодних и рождественских праздников во всём мире был всплеск заболеваемости. Похожее может произойти и сейчас - в период Пасхи. Католическая Пасха в этом году пришлась на 4 апреля.

Мария Ван Керкхове попросила не посещать массовые мероприятия, а праздник отмечать в узком кругу самых близких людей.

Ранее Германия начала вакцинное давление на Европу. Власти этой страны обратились к Еврокомиссии с просьбой инициировать процесс закупки российского препарата "Спутник V" ещё до лицензирования Европейским агентством лекарственных средств (EMA).