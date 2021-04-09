"Мы всё делаем для цивилизованного взаимодействия": Захарова задала Словакии неудобный вопрос

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задала Словакии неудобный вопрос о "Спутнике". По её словам, Москва "делает всё для цивилизованного взаимодействия", но мотивы Братиславы остаются непонятными.

Так Захарова прокомментировала просьбу РФПИ вернуть партию вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку власти Словакии нарушили условия контракта. Во-первых, они провели испытания препарата в лаборатории, которая не аккредитована регулятором ЕС. Во-вторых, словацкие чиновники продолжают распространять дезинформацию о русской вакцине. Фонд России теперь призывает Словакию протестировать "Спутник" в одобренной ЕС лаборатории.

С нашей стороны было сделано всё необходимое для цивилизованного, нормального, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия, - подчеркнула Захарова, выступая перед журналистами.

Она поинтересовалась у европейского партнёра:"А что хотят руководители Словакии для своего народа?"

Напомним, что партия вакцины "Спутник V" была завезена в Словакию по инициативе премьер-министра и министра здравоохранения. Это вызвало недовольство со стороны президента и ряда высокопоставленных политиков, которые добились отставки главы Минздрава.