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"Мы всегда можем направить в Белый дом морских котиков": Обама с улыбкой предупредил Трампа
21 ноября 2020, 20:40 • 154 • Политика
Бывший президент США Барак Обама с улыбкой предупредил своего преемника Дональда Трампа о неприятностях, если тот откажется покидать Белый дом. Политик отметил: "Мы всегда можем направить туда морских котиков".
Такое заявление Обама сделал, выступая на шоу американского телеведущего и комика Джимми Киммела. Тот предположил, что его гость хорошо знаком с внутренним устройством Белого дома, поскольку на протяжении 8 лет возглавлял Соединённые Штаты. В связи с этим Киммел спросил, существуют ли в резиденции президента США места, где можно спрятаться на случай, если кто-то придёт тебя выгонять. Это был намёк на действующего президента США Дональда Трампа, который не согласен с результатами выборов и намерен добиваться пересчёта голосов.
Обама в ответ заявил, что демократы смогут привлечь спецназ, если Трамп откажется покидать Овальный кабинет.
Скриншот: Telegram/"Коза кричала"
Согласно предварительным данным, большинство голосов на выборах в США набрал кандидат от Демпартии Джо Байден. Однако Трамп уверен, что демократы допустили массовые фальсификации в ряде штатов. Он подал иск в суд с требованием пересчитать голоса. Команда Трампа сообщала о массовых вбросах бюллетеней, привлечении "мёртвых душ" и избирателей из других штатов.
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