"Мы всегда можем направить в Белый дом морских котиков": Обама с улыбкой предупредил Трампа

Такое заявление Обама сделал, выступая на шоу американского телеведущего и комика Джимми Киммела. Тот предположил, что его гость хорошо знаком с внутренним устройством Белого дома, поскольку на протяжении 8 лет возглавлял Соединённые Штаты. В связи с этим Киммел спросил, существуют ли в резиденции президента США места, где можно спрятаться на случай, если кто-то придёт тебя выгонять. Это был намёк на действующего президента США Дональда Трампа, который не согласен с результатами выборов и намерен добиваться пересчёта голосов.

Обама в ответ заявил, что демократы смогут привлечь спецназ, если Трамп откажется покидать Овальный кабинет.

Что ж, я думаю мы всегда можем отправить туда морских котиков, - отметил с улыбкой экс-президент.

Скриншот: Telegram/"Коза кричала"

Согласно предварительным данным, большинство голосов на выборах в США набрал кандидат от Демпартии Джо Байден. Однако Трамп уверен, что демократы допустили массовые фальсификации в ряде штатов. Он подал иск в суд с требованием пересчитать голоса. Команда Трампа сообщала о массовых вбросах бюллетеней, привлечении "мёртвых душ" и избирателей из других штатов.