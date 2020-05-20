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"Мы все вышли из шинели Чубайса": Кто сегодня защищает идеи "приватизатора", рассказал Лапушкин

20 мая 2020, 20:55  •  115 • Политика
Экономист Алексей Лапушкин рассказал, кто сегодня в России защищает идеи "приватизатора" Анатолия Чубайса. По его мнению, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и другие - это всё "птенцы гнезда Гайдара - Чубайса". Он также вспомнил о статье, вышедшей ещё в начале нулевых, под названием "Мы все вышли из шинели Чубайса".
Кандидат экономических наук, секретарь Федерального совета "Партии дела" Алексей Лапушкин прокомментировал в интервью каналу Царьград недавнее заявление экономиста Михаила Хазина о главе Минфина Антоне Силуанове и руководителе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Ранее Хазин высказал мнение, что они являются той политической силой в России, которую пока никак не удаётся устранить. Так, эксперт ответил на вопрос о том, почему президент Владимир Путин не отправит министра финансов и главу ЦБ в отставку.
Лапушкин заметил, что и Силуанов, и Набиуллина действуют в интересах Запада.
Финансово-экономический блок правительства проводит исключительно прозападную политику и является во многом отстаивателем интересов, я бы даже сказал, лоббистом транснационального капитала в стране. А почему он их не увольняет, для меня остаётся секретом, - признался экономист.
Он также назвал представителей финансово-экономического блока кабмина России продолжателями дела Анатолия Чубайса и его союзников.
Силуанов, Набиуллина, сейчас новые ребята типа Котякова и все остальные - это следующая генерация. Вот они пришли к власти после развала Советского Союза в 1991 году, первая волна - это Гайдар, Чубайс, Кох и компания, там их много было. Сейчас просто меняется генерация этих людей, а политика не меняется. Как проводилась та политика, которая была при Гайдаре и Чубайсе, так она сейчас и проводится. Только каждый раз её проводят новые люди, но той же генерации. То есть это всё птенцы гнезда Гайдара - Чубайса. Даже очень интересная была статья в "Коммерсанте", по-моему, в 2002 году, как раз вчера я её нашёл, она называлась "Мы все вышли из шинели Чубайса", - заметил экономист.

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