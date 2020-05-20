"Мы все вышли из шинели Чубайса": Кто сегодня защищает идеи "приватизатора", рассказал Лапушкин

Кандидат экономических наук, секретарь Федерального совета "Партии дела" Алексей Лапушкин прокомментировал в интервью каналу Царьград недавнее заявление экономиста Михаила Хазина о главе Минфина Антоне Силуанове и руководителе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее Хазин высказал мнение, что они являются той политической силой в России, которую пока никак не удаётся устранить. Так, эксперт ответил на вопрос о том, почему президент Владимир Путин не отправит министра финансов и главу ЦБ в отставку.

Лапушкин заметил, что и Силуанов, и Набиуллина действуют в интересах Запада.

Финансово-экономический блок правительства проводит исключительно прозападную политику и является во многом отстаивателем интересов, я бы даже сказал, лоббистом транснационального капитала в стране. А почему он их не увольняет, для меня остаётся секретом, - признался экономист.

Он также назвал представителей финансово-экономического блока кабмина России продолжателями дела Анатолия Чубайса и его союзников.