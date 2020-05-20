|
"Мы все вышли из шинели Чубайса": Кто сегодня защищает идеи "приватизатора", рассказал Лапушкин
20 мая 2020, 20:55 • 115 • Политика
Экономист Алексей Лапушкин рассказал, кто сегодня в России защищает идеи "приватизатора" Анатолия Чубайса. По его мнению, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и другие - это всё "птенцы гнезда Гайдара - Чубайса". Он также вспомнил о статье, вышедшей ещё в начале нулевых, под названием "Мы все вышли из шинели Чубайса".
Кандидат экономических наук, секретарь Федерального совета "Партии дела" Алексей Лапушкин прокомментировал в интервью каналу Царьград недавнее заявление экономиста Михаила Хазина о главе Минфина Антоне Силуанове и руководителе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Ранее Хазин высказал мнение, что они являются той политической силой в России, которую пока никак не удаётся устранить. Так, эксперт ответил на вопрос о том, почему президент Владимир Путин не отправит министра финансов и главу ЦБ в отставку.
Лапушкин заметил, что и Силуанов, и Набиуллина действуют в интересах Запада.
Он также назвал представителей финансово-экономического блока кабмина России продолжателями дела Анатолия Чубайса и его союзников.
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2020, 09:55
|
17 мая 2020, 08:55
|
15 мая 2020, 01:55
|
16 мая 2020, 00:55
|
17 мая 2020, 06:55
|
16 мая 2020, 00:55
|
14 мая 2020, 00:55