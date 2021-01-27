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"Мы все уже там": Тревожное предупреждение Путина стало реальностью
27 января 2021, 17:45 • 347 • Политика
Тревожное предупреждение Владимира Путина стало реальностью. Ранее президент РФ обращал внимание на факты сбора иностранцами биоматериалов групп этносов народов России. О зарубежных биобанках рассказала Инна Ямбулатова: "Мы все уже там".
Секретарь Гиппократовского форума Инна Ямбулатова в эфире программы "Царьград. Главное" рассказала о развитии архитектуры репродуктивных услуг в мире.
Так, в Азии уже сформировался целый рынок по смене пола. Притом эта отрасль тесно связана с трансплантологией.
В Китае обсуждается тема лицензирования родов. Раньше в стране было большое число абортов, потому что от девочек старались избавляться, поэтому речь идёт о "чистой сегрегации по половому признаку".
В США между тем занимаются созданием банка данных диплоидных клеток и биоматериалов этнических групп, обратила внимание врач.
В связи с этим она вспомнила о предупреждении президента РФ Владимира Путина:
Таким образом, глава государства напрямую озвучил информацию об этой деятельности ещё в 2017 году, подчеркнула Ямбулатова.
По её мнению, после этого спецслужбы, скорее всего, "зашевелились". Однако не менее интересно, какую роль в этой истории играл Минздрав: "Там знали об этом? Подавали ли биоданные?".
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