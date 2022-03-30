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"Мы все понимаем, о чём это": Лавров разоблачил "любовь" Запада к Украине

30 марта 2022, 14:05  •  51 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров разоблачил "заботу" западных политиков об Украине. "Мы все понимаем, о чём это", - отметил глава МИД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала заявление Сергея Лаврова, которое он сделал на полях международной конференции стран - соседей Афганистана.
Глава министерства обратил внимание на внешнеполитические акценты Запада во главе с США. Лавров отметил, что "те, кто пытался поставить Афганистан в центре приложения усилий мировой политики", теперь пытаются подменить его на Украину.
"И мы все понимаем, о чём это на самом деле", - указал он.
Напомним, ранее болельщики белградской команды "Црвена Звезда" устроили необычный перформанс во время игры этого клуба с "Рейнджерсами" из Глазго в рамках Лиги Европы. Они вывесили баннеры, где перечислили все страны, в которые США прямо или опосредованно принесли войну. В список попали Корея, Гватемала, Индонезия, Куба, Вьетнам, Конго, Лаос, Бразилия, Доминиканская Республика, Греция, Аргентина, Никарагуа, Гренада, Филиппины, Панама, Ирак, Республика Сербская, Судан, Югославия, Афганистан, Йемен, Сомали, Ливия и Сирия. Последний баннер содержит строчку из песни Джона Леннона: "Всё, что мы говорим, - это "Дайте миру шанс!".

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