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"Мы все - русские": Жители Белоруссии в ходе опроса поддержали объединение с Россией

10 января 2019, 19:09  •  250 • Политика
Минские блогеры решили провести на улицах столицы Белоруссии опрос среди прохожих, чтобы узнать их мнение по поводу объединения с Россией. "Мы все - русские", - сказал один из них, поддержав такую инициативу.
По словам первого же встретившегося блогерам молодого парня, он смотрит на такую перспективу позитивно. "Я готов дать своё согласие, думаю, это помогло бы нам с экономической точки зрения", - сказал он.
Другой опрошенный заявил, что поддерживает воссоединение с Россией. "Мы все - русские, уже давно привыкли друг к другу, я и сам езжу в Россию, работаю там", - пояснил мужчина.
Одна из опрошенных женщин сказала, что полностью поддерживаю эту идею, так как белорусы за счет русских и держатся. "Когда был Советский Союз, то за своих детей было как-то спокойно. А теперь и не знаем, что будет дальше", - пожаловалась она.
Лишь один из опрошенных, пожилой мужчина, не согласился категорически. По его мнению, потеря независимости приведет Белоруссию к несчастью и ухудшению ее положения. "Будет катастрофа", - заявил он.

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