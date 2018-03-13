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"Мы врем больше": Российский политолог цинично защищал Великобританию в деле Скрипаля

13 марта 2018, 00:09  •  130 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов напомнил политологу Дмитрию Некрасову, уверенному, что Россия "врет больше", чем Великобритания, о многих "обманках" западных демократий в последние годы.
Политолог Дмитрий Некрасов частично встал в сегодняшней дискуссии о деле перебежчика Сергея Скрипаля в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" на сторону британских властей. Комментируя последние обвинения в адрес России, выдвинутые в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ, он заявил, что авторитет Лондона на международной арене куда как выше авторитета Москвы.
По мнению Некрасова, это значит, что мировая общественность, скорее всего, будет склонна принять заявление "британской короны" о том, что отравляющее вещество, примененное против Скрипаля, имело российское происхождение, за чистую монету. Всякие возражения России на этот счет, скорее всего, будут отвергнуты в суде общественного мнения.
В принципе, никто из ведущих или гостей программы не стал возражать на то, что Великобритании, вероятно, удастся навязать миру свое видение событий. Тем не менее ремарка Некрасова о том, что Великобритании не только верят больше, чем России, но верят вполне заслуженно, так как она "врет меньше", показалась присутствующим в студии экспертам несколько голословной.
Так, Дмитрий Некрасов заявил: "Доверие к британской короне в мире больше, чем к тому, что говорим мы. Ну, врем мы больше. Кроме Ирака я сейчас попытался и не смог вспомнить случаев, когда они (британцы - прим. ред.) откровенно врали. Мы же в последнее время врали очень часто. Потому следует ожидать, что в мире им поверят скорее, чем нам. Доверие формируется годами, а скорее даже веками".
"Когда вы говорите, что со стороны западных демократий мы как-то не видим примеров "обманок", хочется с удивлением переспросить: "Да неужели это правда так?" Я не буду даже вспоминать об огромном количестве военных авантюр, которые совершались ими в обход Совета Безопасности ООН. Одно уже это является глобальной "обманкой". Международный арбитр на них санкций не давал, а значит, уже одно это является признаком королевства кривых зеркал", - ответил Некрасову депутат Госдумы, член парламентского комитета по международным делам Сергей Шаргунов.

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