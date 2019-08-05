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"Мы войдем на восток от Евфрата": Защищая свои интересы, Турция готова столкнуться с США в Сирии
05 августа 2019, 02:24 • 49 • В мире
На севере Сирии могут серьезно столкнуться интересы Анкары и Вашингтона, который поддерживает противников Турции - курдские формирования. Президент Реджеп Эрдоган уже выступил с резким заявлением, в котором сообщил, что собирается начать военную операцию на территории соседней страны. "Мы войдем на восток от Евфрата", - заявил турецкий лидер.
О том, что Турция готова начать военную операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже, Эрдоган заявлял уже довольно давно, требуя вывести из региона подчиненные Вашингтону силы самообороны сирийских курдов. Однако переговорив в конце прошлого года с Дональдом Трампом по телефону, Эрдоган решил временно отказаться от осуществления своих планов.
Теперь же терпение президента Турции иссякло, и он решил действовать более решительно:
По мнению турецких СМИ, теперь уже нельзя исключать столкновения Турции и США на территории севера Сирии, где у Вашингтона "много союзников, которые являются врагами Анкары". Речь идет о курдах, получающих поддержку от США.
И вот пришел момент, когда "у Турции почти не осталось терпения", и военная операция к востоку от реки Евфрат становится все более и более вероятной.
Как пишет "ПолитЭксперт" пока еще США и Турция, отношения между которыми в последнее время и так заметно подпорчены, пытаются найти так называемую "золотую середину", но насколько еще "хватит терпения" у Реджепа Эрдогана, неизвестно.
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