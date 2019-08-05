"Мы войдем на восток от Евфрата": Защищая свои интересы, Турция готова столкнуться с США в Сирии

О том, что Турция готова начать военную операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже, Эрдоган заявлял уже довольно давно, требуя вывести из региона подчиненные Вашингтону силы самообороны сирийских курдов. Однако переговорив в конце прошлого года с Дональдом Трампом по телефону, Эрдоган решил временно отказаться от осуществления своих планов.

Теперь же терпение президента Турции иссякло, и он решил действовать более решительно:

"Мы войдем на восток от (реки - ред.) Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", - заявил Эрдоган в ходе выступления в городе Бурса на северо-западе Турции.

По мнению турецких СМИ, теперь уже нельзя исключать столкновения Турции и США на территории севера Сирии, где у Вашингтона "много союзников, которые являются врагами Анкары". Речь идет о курдах, получающих поддержку от США.

И вот пришел момент, когда "у Турции почти не осталось терпения", и военная операция к востоку от реки Евфрат становится все более и более вероятной.

Как пишет "ПолитЭксперт" пока еще США и Турция, отношения между которыми в последнее время и так заметно подпорчены, пытаются найти так называемую "золотую середину", но насколько еще "хватит терпения" у Реджепа Эрдогана, неизвестно.