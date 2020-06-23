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"Мы вновь вырвали": Путин кулаком акцентировал внимание на теме коронавируса

23 июня 2020, 20:00  •  83 • Политика
Президент России Владимир Путин наглядно продемонстрировал, с какой уверенностью наша страна сумела справиться с пандемией. Говоря о борьбе с COVID-19, он сопровождал сказанное стуком кулака по столу.
Глава государства Владимир Путин в ходе своего обращения к нации поблагодарил граждан за выдержку и терпение, с которыми наш народ прошёл через непростой период пандемии. Путин подчеркнул, что России удалось выиграть время в борьбе с инфекцией.
Эпидемия резко разделила время на до и после неё, но мы сумели противостоять этой болезни, отметил он.
Российский лидер указал, что благодаря принятым вовремя мерам по борьбе со вспышкой инфекции мы смогли не только затормозить развитие эпидемии, но и сохранить жизни сограждан. Мы вновь вырвали время у эпидемии, сказал Путин и стуком кулака акцентировал внимание на сказанном.
Царьград ведёт онлайн-трансляцию обращения президента России.

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