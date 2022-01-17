Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых ...
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: &...
Главная / Политика

"Мы вместе воевали": Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу на разговор

17 января 2022, 22:35  •  192 • Политика
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил своего русского коллегу Сергея Шойгу в Лондон, чтобы обсудить вопросы безопасности. Ожидается, что разговор министров состоится в ближайшие несколько недель. "Мы вместе воевали", - напомнил Уоллес.
О своём решении пригласить Шойгу в Лондон глава Минобороны Великобритании объявил во время выступления перед парламентом. Центральной темой переговоров будет тема обеспечения безопасности.
Уоллес признал, что Россия обладает колоссальной военной силой, а также напомнил, что Москве и Лондону уже приходилось воевать плечом к плечу во время Второй мировой войны.
По численности обычных вооружённых сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы. Её история заслуживает гордости. Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество,
- отметил министр.
Руководитель военного ведомства также добавил, что России незачем опасаться НАТО и Украины, которые якобы пытаются сохранить мирную жизнь в Европе.
Отметим, что в начале января состоялись три раунда переговоров между Россией, США и НАТО по вопросам безопасности. Участники встреч так и не смогли ни о чём договориться. Запад отказался предоставлять России гарантии нераспространения НАТО на восток. Москва же оставила за собой право на военно-технический ответ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



192
Источник
Похожие новости
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"
17 января 2022, 15:00
Постпред при ОБСЕ оборвал истерию Запада вокруг "вторжения" России двумя фактами
17 января 2022, 01:35
Глава НАТО ответил на жёсткое требование России: "Никогда"
17 января 2022, 13:15
Шоу началось - Зеленский сдаёт перед Порошенко. Ждём майдан?
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "отв...
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО...
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три спосо...
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили&quo...
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казахстана и его цитаты
12 января 2022, 18:55
Столтенбергу задали неудобный вопрос. Пришлось оправдываться и горячиться
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась
13 января 2022, 09:30
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
15 января 2022, 18:05
Навальный вышел по УДО… или по HBO?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.