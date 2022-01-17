"Мы вместе воевали": Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу на разговор

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил своего русского коллегу Сергея Шойгу в Лондон, чтобы обсудить вопросы безопасности. Ожидается, что разговор министров состоится в ближайшие несколько недель. "Мы вместе воевали", - напомнил Уоллес.

О своём решении пригласить Шойгу в Лондон глава Минобороны Великобритании объявил во время выступления перед парламентом. Центральной темой переговоров будет тема обеспечения безопасности.

Уоллес признал, что Россия обладает колоссальной военной силой, а также напомнил, что Москве и Лондону уже приходилось воевать плечом к плечу во время Второй мировой войны.

По численности обычных вооружённых сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы. Её история заслуживает гордости. Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество,

- отметил министр.

Руководитель военного ведомства также добавил, что России незачем опасаться НАТО и Украины, которые якобы пытаются сохранить мирную жизнь в Европе.

Отметим, что в начале января состоялись три раунда переговоров между Россией, США и НАТО по вопросам безопасности. Участники встреч так и не смогли ни о чём договориться. Запад отказался предоставлять России гарантии нераспространения НАТО на восток. Москва же оставила за собой право на военно-технический ответ.