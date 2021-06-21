"Мы вместе много сделаем": Вассерман идёт в Госдуму самовыдвиженцем

Знаток Анатолий Вассерман объявил о том, что баллотируется в Госдуму самовыдвиженцем.

Телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман объявил о решении баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу в Москве.

Он будет выдвигаться по избирательному округу № 205 - Преображенский одномандатный избирательный округ.

Меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за моё выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, - мы вместе много сделаем,

- цитирует Вассермана агентство "Москва".

Эрудит намерен заниматься вопросами строительства метро в Гольяново, вопросами здравоохранения, сохранения Преображенского рынка, а также развитием стадионов "Локомотив" и "Крылья Советов".

Вассерман заверил избирателей, что всё, за что он брался в жизни, он "доводил до ума".

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября в единый день голосования.