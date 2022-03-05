"Мы вместе и нас много": Толстой предложил организовать концерт в поддержку армии в Парке Победы

Известный телеведущий, депутат Госдумы Пётр Толстой предложил организовать в московском Парке Победы концерт в поддержку русской армии, которая сейчас проводит спецоперацию на территории Украины. "Мы вместе и нас много", - подчеркнул он.

Толстой предложил русским "мастерам культуры" устроить концерт в центре Москвы, чтобы все видели, что люди поддерживают армию и президента. Причём этот призыв касается и тех артистов, "которые колебались", и тех, кто не колебался ни секунды.

И сделать так, чтобы на Западе эти ребята, которые сидят в телевизионных студиях, видели, что мы вместе и нас много. В нашем обществе нужно быть едиными. Нужно преодолеть это колебание и шарахание,

- отметил депутат.

Ранее сообщалось, что 7 марта в "Музее победы" на Поклонной горе пройдёт концерт с участием звёзд русской эстрады. Он будет посвящён женщинам-военнослужащим, а также матерям, жёнам и сёстрам русских солдат. В концерте примут участие Олег и Родион Газмановы, Владимир Пресняков, группы "Блестящие", "Земляне" и ряд других коллективов и исполнителей.

В прошлый четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Её цель - демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера. К этому шагу Россию подтолкнул Запад и киевский режим.