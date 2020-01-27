"Мы вместе ели и тушёнку с кашей": Глава Чувашии оправдался за скандал с вручением ключей пожарному

Ранее широкий общественный резонанс вызвало видео с участием главы Чувашии и пожарного, которое молниеносно распространилось по Сети. На записи видно, как Михаил Игнатьев во время вручения ключей от пожарной техники унизил пожарного, подняв вверх руку с ключами и заставив пожарного за ними прыгать. Притом что чиновник чуть ли не на голову оказался выше пожарного.

Разразился скандал. Своё категоричное мнение высказали известные медийные персоны нашей страны.

Сам же Игнатьев оправдался за этот инцидент с ключами несколько дней спустя - на еженедельном совещании в Доме правительства. В частности, он заявил о том, что глубоко уважает пожарных и их труд, считает их "мужественными людьми". И категорично опроверг все обвинения в свой адрес об унижении в адрес пожарного во время вручения ключей.

"Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моём непочтительном отношении к сотрудникам МЧС", - цитирует чувашского главу его пресс-служба.

Игнатьев даже припомнил, как вместе со спасателями помогал тушить лесные пожары, бушевавшие в республике в 2010 году. "Мы вместе ели и тушёнку с кашей", - рассказал чиновник, добавив, что лично знает многих пожарных, с которыми у него сложились "человеческие дружеские отношения".