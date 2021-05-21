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"Мы вернём улыбки": В секторе Газа заявили о победе над Израилем
21 мая 2021, 09:45 • 40 • Политика
Сотни палестинцев в секторе Газа объявили о "победе" над Израилем и вышли на праздничные шествия в связи с этим. "Мы вернём улыбки на лица тех, кто получил ранения", - заявил замглавы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.
После вступления в силу прекращения огня между Израилем и сектором Газа сотни палестинцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать свою "победу" в противостоянии с Израилем.
По словам Халиля аль-Хайи, будут восстановлены разрушенные "оккупантами" дома.
"Мы вернём улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", - сказал он.
Аль-Хайя добавил, что сегодня праздничные церемонии проходят во всех городах Палестины. По словам представителей ХАМАС, палестинцы "смогли унизить врага и его армию, руководство которой хвасталось убийством детей и разрушением жилых строений".
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