"Мы вернём улыбки": В секторе Газа заявили о победе над Израилем

Сотни палестинцев в секторе Газа объявили о "победе" над Израилем и вышли на праздничные шествия в связи с этим. "Мы вернём улыбки на лица тех, кто получил ранения", - заявил замглавы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

После вступления в силу прекращения огня между Израилем и сектором Газа сотни палестинцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать свою "победу" в противостоянии с Израилем.

По словам Халиля аль-Хайи, будут восстановлены разрушенные "оккупантами" дома.

"Мы вернём улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", - сказал он.

Аль-Хайя добавил, что сегодня праздничные церемонии проходят во всех городах Палестины. По словам представителей ХАМАС, палестинцы "смогли унизить врага и его армию, руководство которой хвасталось убийством детей и разрушением жилых строений".