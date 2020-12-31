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"Мы вернули Бога и тысячелетнюю историю России": Малофеев о главном событии 2020 года
31 декабря 2020, 03:00 • 49 • Политика
Константин Малофеев рассказал о главном событии 2020 года. По его мнению, ключевым моментом стало принятие поправок в Конституцию, он назвал это историческим шагом: "Мы вернули Бога и тысячелетнюю историю России".
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, подводя итоги 2020-го вместе с философом Александром Дугиным в программе "Царьград. Главное", назвал главное событие уходящего года.
По его мнению, ключевым моментом стало принятие поправок в Конституцию России. Данное решение и народное голосование по этому вопросу являются историческим шагом, подчеркнул Малофеев.
Он напомнил, что в РФ Конституция не менялась с 1993 года. Однако тот Основной закон был "ужасным и колониальным", поскольку писался под диктовку американских консультантов. В результате там "вымарали всё русское, всё традиционное".
Конституция Советского Союза 1922 года "была ещё хуже", добавил учредитель Царьграда. В ней и вовсе не фигурировало слово "русский", обратил внимание он.
В обоих этих документах не было также упоминания ни русского народа, ни Православия, ни семьи - ничего, что отражало бы богатейшую историю нашей страны.
И лишь с принятием поправок в Конституцию в этом году все эти ключевые смыслы наконец были легализованы на государственном уровне, заметил Малофеев.
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