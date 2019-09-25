"Мы вернем народу мечту": Новый проект Малофеева и Толстого призван "разбудить русский народ"

Это новый проект. "Русская мечта" — это не литература, и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причем главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи Константин Малофеев.

И не случайно первым гостем стал человек, перу которого и принадлежит это многогранное определение, – философ, публицист и писатель Александр Проханов.

"Русская мечта" — это стремление народа во все века своей истории обрести благодатное, гармоничное, светоносное общество, светоносное царство. Царство, которое было бы окружено неприступными стенами, через которые не может перебраться зло, а внутри царила бы благодать.

По существу, "русская мечта" — это, может быть, стремление к Царствию Небесному".

Проханов начал с философского определения, а дальше расшифровал на примере, понятном народу, еще не затерявшемся в памяти.

"Советский период тоже был мечтой. Мощной, грозной, красной мечтой, которая позволила нам выиграть Победу, полететь в космос. Вот что такое "мечта". "Мечта" — это энергия", - продолжил писатель и тут же перешел к предостережению. Периодически наступают периоды остановки, когда "мечта" устает все время двигаться, и народ устает от этой "мечты". И в этот момент правитель должен вернуть "мечту" народу, и "толчками, иногда жесткими рывками, продолжить наше стремление в бесконечность".

Последний раз "мечта" нас покидала в 1991 году. По ощущению Проханова, она отдалялась от советского проекта довольно долгое время. "И когда эта "мечта" в период перестройки была перемолота окончательно, когда все коды русского сознания, русской истории были истреблены, причем блистательно истреблены, нашим врагом, который знал, что такое эти коды, тогда пало государство", - объяснил философ.

Россия может сгинуть

Президенту России Владимиру Путину удалось разбудить "русскую мечту", удалось довести до кульминации в 2014 году, когда был присоединен Крым, но сейчас мы оказались, как утверждает Проханов, именно в периоде остановки. Константин Малофеев напомнил зрителям, что Александр Андреевич был тем человеком, который в 1989 году предсказал СССР его участь и полностью расписал в своей статье "Трагедия централизма" то, что мы потом с болью наблюдали с 1991 года. И сейчас великий писатель снова сделал аналогичное пророчество.

Фото: Царьград

"Мечта" остановилась. И остановленная страна – она становится добычей. Россия становится, а может быть, стала уже, добычей. Дерево, которое не растет, на него нападают короеды. Самолет, который не летит, он падает. Поэтому сегодня Россия проходит сквозь игольное ушко своей истории. Ей сейчас тяжело, трудно и, может быть, страшно", - горько констатировал писатель, всем сердцем любящий свою страну.

Власть предпочла позицию страуса

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, соведущий передачи "Русская мечта", согласился с горьким опасением писателя. И назвал несколько тревожных симптомов, которые, по сути, предшествовали падению государства и в другие исторические периоды. "Проблема в отсутствии идеи. Потому что власть – это люди с серьезными очень лицами. Когда мимо них проезжает карнавальный катафалк со светскими персонажами внутри, то у власти есть два способа: либо на это реагировать как-то, либо не реагировать вообще. Вместо этого мы как-то в этом участвуем все. Вот это ужасно, на мой взгляд", - начал перечислять Толстой.

В качестве второго примера он привел языковые коллизии. "Понимаете, вообще, всё начинается с языка. Вот, назвали людей, которые не набрали подписей и не стали кандидатами, их назвали как – незарегистрированными кандидатами. То есть они все равно, получается, кандидаты. И каждый раз вот на таких языковых нюансах дальше выстраивается целое здание, которое потом в общественном мнении укореняется". На что Константин Малофеев задал резонный вопрос о всей ситуации вокруг "соболиных бегов" вокруг Мосизбиркома:

"А почему тогда власть не противостояла? Почему федеральные СМИ молчали?"

"А потому что нет идеи, - не задумываясь ответил Толстой. - Потому что идея у нас такая, что если мы про это не говорим – этого как бы не существует. То есть это такая история про птицу, которая все время голову в песок зарывает и ничего не слышит".

Он убежден, что сейчас во власти стало слишком много людей, считающих страусиный принцип самым правильным. "Давайте не будем, вот, как-то, ну, телебунькать вот эту всю ситуацию. Давайте мы ее подморозим, она такая будет у нас статичная. А то, что они в своих интернетах пишут, – так это ерунда, кто их читает", - перечисляет примеры рассуждений представителей власти вице-спикер Госдумы, понимая, что люди как раз смотрят эти интернеты и потом выходят на улицы. И хоть и считает политэлита, что выборы в Мосгордуму не судьбоносны для Москвы, на самом деле все, что произошло, очень важно. Толстой убежден, что это была очередная и очень успешная тренировка определенных сил, которые недооцениваются властью.

"Они тренируются. Тренируются. И они придут. Они придут тогда, когда в очередной раз все, расслабленные, будут сидеть и ждать, так сказать, торжества общечеловеческих ценностей", - отрезал политик и тихо добавил:

Не знаю, моя мечта в том, чтобы все-таки страна существовала, чтобы ее так бездарно и глупо не проиграли, как это было уже в моей жизни в 1991 году.

Все обратимо

Но основной ведущий передачи Константин Малофеев довольно уверенно дал понять, что горькое пророчество еще можно отменить. Что "русскую мечту" можно заставить снова прийти в движение и добавить ей энергии. И соведущий Толстой, и гость Проханов согласились с ним в этом утверждении.

Фото: Царьград

"А вот сейчас у меня просто ясное абсолютно ощущение того, что, ну, какие-то действия нужно предпринимать. Нельзя людей сподвигнуть на действия просто какими-то там, я не знаю, материальными поощрениями или дополнительными отгулами. Людей может сподвигнуть на действия только общая идея. Вот эта идея – она должна быть. Над ней надо думать. Это задача политиков сегодня", - признал вице-спикер Госдумы.

Но Проханов его чуть поправил и дополнил: "Это наша с вами задача".

"Мы сделаем. Мы не должны, мы сделаем. Мы вернем народу мечту - вот задача".

"Мы вернем народу мечту. Потому что мечта дремлет, теплится в каждом человеке. Необходимо только нажать на клавишу, найти коды в русском человеке. Этими кодами владели все великие русские правители. Ими владел Владимир Святой, ими владел Иван Васильевич Грозный, ими владел Петр Первый, ими владел Иосиф Виссарионович Сталин. Если русскому человеку напомнить, что народ-партизан, что наш народ всегда поднимается за спасение своего государства, ведь для русского человека государство – это такая же святыня, как вера, как природа, как словесность, стоит напомнить, и русский человек почувствует это", - заключил Александр Проханов.

Подводя итог первого выпуска цикла передач "Русская мечта", Константин Малофеев заверил, что в этом спасительном политическом проекте наша мечта вернется народу.