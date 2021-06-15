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"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
15 июня 2021, 13:50 • 157 • Политика
Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде отметила, что американские журналисты в интервью с президентом Путиным использовали дословный перевод пословиц.
Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде обратила внимание, что в ходе трансляции интервью президента России Владимира Путина на американском канале NBC некоторые крылатые выражения президента были переведены буквально.
- рассказала Аскер-заде.
Также журналистка обратила внимание, что когда Путин в ответ на вопрос журналиста NBC использовал русскую пословицу "Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива" и фразу из песни "что-то с памятью моей стало", то перевод тоже был дан "буквально и без кавычек".
- отметила журналистка ВГТРК.
Наиля Аскер-заде в этой связи напомнила казус с главой СССР Никитой Хрущёвым, который однажды в беседе с иностранцами в польском посольстве в 1956 году заявил: "Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним". Она означала, что, по теории Карла Маркса, "пролетариат является могильщиком капитализма" и "социализм эффективнее, а следовательно, переживёт капитализм".
- подчеркнула Наиля Аскер-заде.
Интервью Владимира Путина каналу NBC было показано накануне встречи двух лидеров в Женеве 16 июня.
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