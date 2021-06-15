Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят реги...
Главная / Политика

"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот

15 июня 2021, 13:50  •  157 • Политика
Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде отметила, что американские журналисты в интервью с президентом Путиным использовали дословный перевод пословиц.
Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде обратила внимание, что в ходе трансляции интервью президента России Владимира Путина на американском канале NBC некоторые крылатые выражения президента были переведены буквально.
..."Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ". Этой цитатой из "Золотого телёнка" российский президент ответил ведущему на реплику о кибератаках в США, которые приписывают "русским хакерам". Телеканал не только не сослался на литературный источник, но и не пояснил, о какой организации речь,
- рассказала Аскер-заде.
Также журналистка обратила внимание, что когда Путин в ответ на вопрос журналиста NBC использовал русскую пословицу "Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива" и фразу из песни "что-то с памятью моей стало", то перевод тоже был дан "буквально и без кавычек".
О том, что Владимир Путин в своих публичных выступлениях любит цитировать классику и афоризмы, известно давно, и я об этом не раз писала. К такому значимому интервью продюсерам NBC стоило бы подготовиться получше - всё-таки перед ними не рядовая медиаперсона, а один из лидеров международной политики, слова которого напрямую влияют на ситуацию в мире,
- отметила журналистка ВГТРК.
Наиля Аскер-заде в этой связи напомнила казус с главой СССР Никитой Хрущёвым, который однажды в беседе с иностранцами в польском посольстве в 1956 году заявил: "Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним". Она означала, что, по теории Карла Маркса, "пролетариат является могильщиком капитализма" и "социализм эффективнее, а следовательно, переживёт капитализм".
Из-за обратного перевода на русский язык фраза распространилась в виде: "Мы вас закопаем". Слова, вырванные из контекста западными СМИ, произвели ужасающее впечатление на Запад и подняли очередную волну "красной паники". После подобных ляпов поневоле задумаешься о том, что проблемы во взаимопонимании между Россией и США связаны с трудностями перевода,
- подчеркнула Наиля Аскер-заде.
Интервью Владимира Путина каналу NBC было показано накануне встречи двух лидеров в Женеве 16 июня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 02:50
В Госдуме ответили на требование Киева обменять СП-2 на Крым
15 июня 2021, 08:20
Украина приняла на свой счёт "последний сигнал" России: "Нас оставят в серой зоне"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращени...
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение ...
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…&q...
15 июня 2021, 04:40
Украина требует от «Газпрома» обеспечить ей поставки газа Центральной Азии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2021, 23:05
В деле по MH17 затерялось "неубиваемое доказательство"
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
09 июня 2021, 00:10
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
08 июня 2021, 16:50
Кто ответит за бардак в военкомате: После проверки Шойгу валидол закупят генералы
13 июня 2021, 06:50
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.