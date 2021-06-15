"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот

Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде отметила, что американские журналисты в интервью с президентом Путиным использовали дословный перевод пословиц.

Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде обратила внимание, что в ходе трансляции интервью президента России Владимира Путина на американском канале NBC некоторые крылатые выражения президента были переведены буквально.

..."Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ". Этой цитатой из "Золотого телёнка" российский президент ответил ведущему на реплику о кибератаках в США, которые приписывают "русским хакерам". Телеканал не только не сослался на литературный источник, но и не пояснил, о какой организации речь,

- рассказала Аскер-заде.

Также журналистка обратила внимание, что когда Путин в ответ на вопрос журналиста NBC использовал русскую пословицу "Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива" и фразу из песни "что-то с памятью моей стало", то перевод тоже был дан "буквально и без кавычек".

О том, что Владимир Путин в своих публичных выступлениях любит цитировать классику и афоризмы, известно давно, и я об этом не раз писала. К такому значимому интервью продюсерам NBC стоило бы подготовиться получше - всё-таки перед ними не рядовая медиаперсона, а один из лидеров международной политики, слова которого напрямую влияют на ситуацию в мире,

- отметила журналистка ВГТРК.

Наиля Аскер-заде в этой связи напомнила казус с главой СССР Никитой Хрущёвым, который однажды в беседе с иностранцами в польском посольстве в 1956 году заявил: "Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним". Она означала, что, по теории Карла Маркса, "пролетариат является могильщиком капитализма" и "социализм эффективнее, а следовательно, переживёт капитализм".

Из-за обратного перевода на русский язык фраза распространилась в виде: "Мы вас закопаем". Слова, вырванные из контекста западными СМИ, произвели ужасающее впечатление на Запад и подняли очередную волну "красной паники". После подобных ляпов поневоле задумаешься о том, что проблемы во взаимопонимании между Россией и США связаны с трудностями перевода,

- подчеркнула Наиля Аскер-заде.

Интервью Владимира Путина каналу NBC было показано накануне встречи двух лидеров в Женеве 16 июня.