"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ

По его словам, если команда Зеленского сделает премьер-министром Рожкову, то оппозиция "просто уничтожит" его "этими тремя буквами МВФ". Потому в этом случае Зеленский станет уникальным примером прихода представителей финансового интернационала к власти на волне "тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма", заявил бывший дипломат.

Если думающим людям Зеленский ещё сможет объяснить, что МВФ "в чём-то хорош, в чём-то плох", то массе людей, голосовавших за него лишь потому, что им нравится Голобородько, эти доводы не будут ясны, считает Волошин. Он напомнил, что персонаж Зеленского "посылал на три буквы миссию МВФ", поэтому "эти три буквы" станут могилой его политического рейтинга и политической силы, потому что в восприятии простых людей, голосовавших за Украину, МВФ не принёс "ничего принципиально хорошего", подчеркнул он.

Волошин заметил, что популистская сила Зеленского заставила людей "поверить в сказку", пообещав "всем всё и сразу". Однако на самом деле в стране ничего не изменилось, считает он.